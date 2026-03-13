BMW Serie 7 2027: ecco il teaser restyling

BMW è al lavoro sul restyling di metà carriera della Serie 7. Un aggiornamento anticipato prima da un render e poi dalle foto spia del prototipo impegnato nei test e, ora, ufficializzato dal primo teaser ufficiale condiviso da BMW sui propri canali social. Un teaser che di per sé non dice molto (l’immagine mostra il frontale dell’ammiraglia in penombra), ma che anticipa un dettaglio significativo. Il debutto ufficiale sarà ad Auto China 2026 a Pechino, dal 24 aprile al 3 maggio con l’inizio della produzione di serie prevista nel terzo trimestre 2026.

Le scelte di design

Dal teaser si vede la firma luminosa superiore che appare più sottile e orizzontale rispetto all’attuale generazione. I fari sdoppiati rimangono al loro posto e la griglia a doppio rene è confermata, ma ora con illuminazione perimetrale completa. La carrozzeria laterale, stando alle foto spia circolate nei mesi scorsi, dovrebbe restare sostanzialmente invariata. È un’operazione di continuità cercata da BMW. Lo stesso CEO Oliver Zipse, durante la conferenza annuale in cui il teaser è stato presentato, ha definito la prossima Serie 7 un veicolo “quasi completamente nuovo”. Una descrizione che vale soprattutto per ciò che non si vede dall’esterno visto che qui le novità non sono così rilevanti.

La vera novità: la tecnologia Neue Klasse

Il restyling della Serie 7, infatti, sarà il primo modello BMW esistente ad adottare i cosiddetti technology cluster della Neue Klasse, l’architettura tecnologica che caratterizzerà i modelli di nuova generazione come iX3 e le nuove i3 e X5. A differenza della Serie 7, questi sono modelli completamente nuovi. L’ammiraglia invece li riceve come aggiornamento. Cosa cambia? Innanzitutto il nuovo sistema operativo iDrive X e il Panoramic Vision, la proiezione delle informazioni sulla base del parabrezza. Potrebbe arrivare anche uno schermo dedicato al passeggero anteriore, ma su questo punto BMW non si è ancora espressa ufficialmente.

Sul fronte motorizzazioni, il restyling porterà aggiornamenti ai propulsori termici per l’adeguamento alla normativa Euro 7, possibili revisioni alle potenze erogate e, per la variante i7, una batteria di maggiore capacità per incrementare l’autonomia. Stando alle indiscrezioni, è attesa anche una versione M760 con motore V8. A seguire arriverà la versione ALPINA, che riprenderà la tradizione della B7 sotto una denominazione ancora non comunicata ufficialmente.