La nuova BMW i3 prende forma, un render anticipa il design della berlina elettrica

BMW ha già avviato la produzione di pre-serie della nuova i3, una berlina elettrica che farà il suo debutto nel corso del 2026. Si tratterà del secondo modello Neue Klasse che beneficerà di tutte quelle tecnologie di ultima generazione che la casa automobilistica tedesca ha portato al debutto sulla nuova iX3. BMW, annunciando l’uscita dei primi esemplari di pre-serie dalle linee di produzione, ha mostrato alcune foto della nuova i3 sebbene ancora camuffata con pellicole che coprivano la carrozzeria. Grazie a questi ultimi scatti e sfruttando quanto sapevamo già fino a questo momento, i colleghi di Motor.es hanno realizzato un render che prova ad anticipare le forme finali della nuova berlina elettrica.

POTREBBE ESSERE COSÌ

La nuova BMW i3 elettrica adotterà lo stile Neue Klasse. Via la classifica griglia a doppio rene di gradi dimensioni, in favore di una soluzione più minimalista che riprende quella del concept BMW Vision Neue Klasse. Dunque, griglia chiusa essendo un modello elettrico, fari dalle forme sottili e superfici scolpite. Al posteriore troveremo gruppi ottici a LED a sviluppo orizzontale. Complessivamente, le proporzioni saranno quelle classiche della Serie 3 (che sarà anche lei rinnovata con una nuova generazione) ma con uno stile più pulito e moderno.

E come sarà l’abitacolo? Troveremo il nuovo sistema BMW Panoramic iDrive che ha debuttato sulla BMW iX3. Con Neue Klasse, la casa automobilistica ha introdotto una nuova generazione degli interni con tanta tecnologia. Via il quadro strumenti digitale in favore del BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di marcia lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Ovviamente ci sarà sempre il sistema infotainment a cui si potrà accedere attraverso un ampio display centrale. Tra gli optional l’head-up display e non mancherà nemmeno un avanzato assistente vocale.

MOTORI

Ancora non ci sono informazioni sui powertrain della nuova BMW i3. Sappiamo di certo che grazie all’architettura a 800 V sarà in grado di poter ricaricare ad altissima potenza. Visto quanto propone la nuova BMW iX3, sulla berlina potrebbe essere presente il medesimo powertrain del SUV, un doppio motore da 345 kW/469 CV. Possiamo attenderci un’autonomia attorno agli 800 km WLTP. Oramai è quasi tutto pronto per il debutto. Non rimane che attendere novità da BMW.

NEL 2027 LA BMW M3 ELETTRICA

Chiaramente la nuova BMW i3 sarà proposta in diverse varianti con uno o due motori elettrici. Ancora più interessante, nel 2027 è attesa al debutto la nuova BMW M3 elettrica che potrà contare, invece, su ben 4 motori elettrici, uno per ruota.