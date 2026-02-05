Mercedes-AMG CLE63, proseguono i test del restyling | Foto spia

La nuova versione della Mercedes-AMG CLE63 sta completando i test invernali. Le ultime immagini raccolte durante le prove sulla neve mostrano un prototipo ancora parzialmente camuffato, ma già capace di anticipare il volto del restyling. Le camuffature, infatti, sono presenti solamente sull’anteriore e sul posteriore. Segno che qui si nascondono le principali modifiche. La vettura mantiene l’impostazione tipica dei modelli più sportivi del marchio, mentre alcuni dettagli confermano che si tratta della declinazione più potente della gamma.

Le novità del restyling

La griglia Panamericana rimane il primo indizio. Le lamelle verticali disegnano la firma della divisione ad alte prestazioni e preparano il terreno a un frontale più aggressivo. L’area delle prese d’aria appare più ampia e suggerisce la presenza del V8 biturbo da 4 litri, ancora al centro del progetto e gestito con un pacchetto di raffreddamento più generoso rispetto alla versione standard. La scena cambia quando lo sguardo passa ai gruppi ottici. La firma luminosa a stella, già vista su altri modelli della gamma, introduce un tratto stilistico comune che consolida il linguaggio Mercedes. In coda le luci non presentano ancora la stessa grafica, ma le indiscrezioni danno per scontato il loro arrivo sulle versioni definitive. I terminali di scarico quadrati, quattro e ben visibili, certificano che non si tratta della CLE53 ma del livello superiore.

Gli aggiornamenti interni sono più misurati. Il volante AMG di ultima generazione promette un’esperienza d’uso più precisa grazie ai comandi a rotella al posto delle superfici completamente tattili. L’infotainment passa alla versione più recente, integrando funzioni basate su intelligenza artificiale e puntando su una gestione più naturale dei comandi vocali.

Pronta anche una versione più estrema

Di quest’auto ci sarà anche la Mythos Series. Mercedes-AMG prepara infatti una declinazione estrema, attesa con una potenza che dovrebbe raggiungere circa 650 CV e con un’aerodinamica più radicale. Una scelta che richiama la PureSpeed, la concept senza parabrezza già mostrata negli anni scorsi.

Mercedes ha pianificato trenta modelli nuovi o aggiornati entro il 2027. Parliamo di un ritmo che tende a uniformare i restyling e a rendere minime le differenze tra le varie proposte. Proprio per questo le versioni AMG acquisiscono un interesse ancora maggiore. Mantengono la componente emotiva e custodiscono il legame con i motori iconici. Come il V8. Un motore che Mercedes ha scelto di confermare sulla AMG CLE63 proprio per preservare uno dei tratti più riconoscibili della divisione sportiva.

Il lancio della CLE63 aggiornata è previsto per la fine dell’anno. Poco dopo arriverà la versione AMG, pronta a ritagliarsi il suo spazio in un segmento in trasformazione, ma ancora centrale per chi cerca un equilibrio tra stile, prestazioni e tradizione.