Dacia Bigster è un successo: superata quota 100 mila unità prodotte in un anno

Dacia Bigster (qui la nostra prova) è la scommessa della casa automobilistica per farsi spazio all’interno del segmento C in Europa, un modello presentato ad ottobre 2024 che sta ottenendo un buon riscontro da parte dei clienti. La produzione del SUV è partita all’inizio del 2025 e a distanza di circa un anno, Dacia ha già tagliato il traguardo delle 100 mila Bigster prodotte all’interno dello stabilimento Mioveni in Romania. Un successo che era evidente già dall’inizio. Infatti, la casa automobilistica ricorda che ancora prima dell’avvio delle consegne in Europa, il SUV aveva già ottenuto oltre 13 mila ordini. Stando ai dati forniti di recente dalla casa automobilistica, nel 2025 sono state vendute 67.573 unità in tutto il mondo e nel secondo semestre dello scorso anno, la Bigster è stato il C-SUV più venduto ai clienti privati ​​in Europa.

DACIA BIGSTER

Ricordiamo che Dacia Bigster misura 4.570 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.711 mm altezza, con un passo di 2.702 mm. Come tutti i modelli della casa automobilistica rumena del Gruppo Renault, anche la Bigster punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. Tanta concretezza e pochi fronzoli. Inoltre, propone un’ampia gamma di motorizzazioni tra cui unità Full Hybrid e GPL.

Partiamo dalla HYBRID 155, un Full Hybrid che abbina un motore benzina 4 cilindri di 1,8 litri da 107 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato. A disposizione ci sono complessivamente 155 CV. C’è poi Bigster TCe 140, motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri da 140 CV abbinato ad un sistema mild-hybrid e al cambio manuale a 6 rapporti. Andando avanti c’è la versione Bigster ECO-G 140 che adotta la medesima motorizzazione della TCe 140 ma con alimentazione bifuel. Nella gamma troviamo pure la Bigster TCe 130 4×4 con un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri Mild Hybrid da 130 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione integrale. Disponibile in gamma la particolare versione Hybrid-G 150 4×4, un motore 1.2 litri Mild-Hybrid 48V da 140 CV abbinato ad un’unità elettrica al posteriore da 31 CV e 87 Nm di coppia. La potenza massima di sistema arriva a 154 CV. Trazione integrale, cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e alimentazione GPL.

PREZZI

In Italia, la Dacia Bigster parte da 24.800 euro.