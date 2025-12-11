Cerca

Offerta Dacia Bigster GPL, con finanziamento da 180 euro al mese

Fino alla fine di dicembre Dacia Bigster è proposta con un'offerta finanziamento che permette di portarsela a casa da 180 euro al mese

Filippo Vendrame
Pubblicato il 11 dic 2025

Dacia Bigster è un SUV con cui la casa automobilistica rumena sta provando a ritagliarsi un suo spazio all’interno del combattuto segmento C. Modello che come tutte le Dacia, è proposto puntando molto sul rapporto contenuti / prezzo. Bigster (qui la nostra prova) che adesso è protagonista di una nuova offerta con finanziamento che la casa automobilistica ha voluto lanciare e che sarà valida fino alla fine dell’anno. Offerta che permette di mettersi alla guida del SUV con rate a partire da 180 euro al mese.

DACIA BIGSTER

Il SUV misura 4.570 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.711 mm altezza, con un passo di 2.702 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 612-660 litri a seconda della motorizzazione scelta. Bigster è proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni che include unità Mild Hybrid, Full Hybrid e GPL. In particolare, la protagonista dell’offerta è la Dacia Bigster mild hybrid-G 140, cioè con un motore benzina turbo 3 cilindri Mild Hybrid da 1,2 litri da 140 CV con alimentazione bifuel. L’allestimento è quello Essential (base) che presenta un prezzo di listino di 24.800 euro.

L’OFFERTA CON FINANZIAMENTO: RATE E INTERESSI

A fronte di un anticipo di 6.700 euro, sarà possibile mettere nel garage di casa la Dacia Bigster con rate da 180 euro al mese, oltre alla rata finale pari a 15.128 euro.

  • Anticipo: 6.700 euro
  • Rate da 180 euro
  • Rata Finale: 15.128 euro
  • TAN : 5,99 % – TAEG : 7,40 %

Queste le complete condizioni economiche del finanziamento.

Anticipo 6.700 euro, importo totale del credito 18.100 euro + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 45,25 euro, (addebitata sulla prima rata), interessi 3.107,23 euro, valore futuro garantito 15.128 euro (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 21.602,23 euro in  36 rate da 179,84 euro oltre la Rata Finale. TAN 5,99 % (tasso fisso), TAEG 7,40 %, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente online gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

