Una BMW iX60 per Papa Leone XIV, un nuovo SUV elettrico nel garage del Vaticano

Nel parco auto del Vaticano arriva una nuova vettura. Si tratta della BMW iX60, un SUV elettrico che la casa automobilistica ha voluto consegnare alla presenza di Papa Leone XIV. Alla cerimonia, oltre al Santo Pontefice, erano presenti il CEO di BMW Oliver Zipse e Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. In rappresentanza della casa automobilistica erano presenti anche Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe e Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW.

Abbiamo avuto il privilegio di consegnare a Papa Leone XIV una BMW iX60 perché testimonia il nostro approccio volto alla tutela ambientale, tema che sappiamo essere molto importante per il Santo Padre e nel quale noi crediamo profondamente.

Così si è espresso Massimiliano Di Silvestre al termine della cerimonia della consegna della vettura al Vaticano.

BMW IX60: CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Questo SUV elettrico dispone di specifiche tecniche di altissimo livello. Il suo powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale, in grado di erogare 400 kW (544 CV). Di conseguenza le prestazioni sono elevatissime dato che per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,6 secondi, mentre la velocità massima è di 200 km/h. L’autonomia? Supera i 700 km WLTP e la batteria da 109,1 kWh può essere ricaricata in corrente continua fino ad una potenza di picco pari a 195 kW.

Insomma, un SUV che offre tanto spazio, comfort, tecnologia e anche prestazioni molto interessanti. Ricordiamo che le sue dimensioni sono 4.965 mm lunghezza x 1.970 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Parlando strettamente della tecnologia, la plancia è dominata dal BMW Curved Display che integra i display della strumentazione e del sistema infotainment dotato della piattaforma iDrive 8.5. Non mancano il supporto alla connettività 5G e il BMW Intelligent Personal Assistant per gestire alcune funzioni della vettura attraverso dei comandi vocali.