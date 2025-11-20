Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4: ibrida, GPL e trazione integrale. Ecco quanto costa

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4 può essere finalmente ordinata in Italia. La casa automobilistica ha infatti aggiornato i listini del suo SUV introducendo la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 che era stata annunciata all’inizio di settembre. Questa nuova versione della Bigster è molto interessante perché unisce i vantaggi della tecnologia ibrida, a quelli del GPL e della trazione integrale.

IBRIDA, GPL E CON TRAZIONE INTEGRALE

Come scrivevamo al momento della presentazione di questa nuova motorizzazione che sarà disponibile anche per la Duster 2026, sotto al cofano troviamo un motore 1.2 litri Mild-Hybrid 48V da 103 kW (140 CV) e 230 Nm di coppia abbinato ad un’unità elettrica al posteriore da 23 kW (31 CV) e 87 Nm di coppia. La doppia unità elettrica è una scelta tecnica simile a quella della Jeep Avenger 4xe che permette di arrivare a disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 113 kW (154 CV). Per quanto riguarda la trasmissione, il motore endotermico è abbinato ad un classico cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti con comandi al volante, mentre quello elettrico ha un cambio a due marce. Solitamente, il cambio sul motore elettrico posteriore si trova su vetture di ben altro segmento.

Perché quindi questa scelta? Dacia aveva raccontato che garantisce un’elevata coppia a bassa velocità in prima ma anche di far girare il motore elettrico meno rapidamente ad alta velocità, sfruttando al tempo stesso l’ampia copertura di trazione del retrotreno fino a 140 km/h, sfruttando il secondo rapporto. Il sistema Mild Hybrid è alimentato da una piccola batteria con una capacità di 0,84 kWh. Secondo Dacia, in ambito urbano si può viaggiare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica. Inoltre, i due serbatoi da 50 litri di benzina e 50 litri di GPL garantiscono un’autonomia di poco inferiore ai 1.500 km complessivi, senza necessità di rifare il pieno.

Nuova Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4 può contare su 6 modalità di guida. Le prestazioni? Velocità massima di 180 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Dacia Bigster Hybrid-G 150 4×4 si può avere negli allestimenti Expression, Journey ed Extreme. I prezzi? Per questa motorizzazione si parte da 29.900 euro chiavi in mano.