Dormire in una Dacia Bigster: in Scozia nasce il Million Star Hotel

Curiosa iniziativa di Dacia che punta a voler mostrare le potenzialità dello Sleep Pack che permette di trasformare la Dacia Bigster in una sorta di mini camper. Per chi ama la vita all’aria aperta e passare la notte ad ammirare le stelle, la casa automobilistica ha deciso di trasformare una flotta dei suoi SUV in quello che definisce un “Million Star Hotel“. In sintesi, viene offerta a tutti gli amati del campeggio la possibilità di poter passare la notte dormendo all’interno della Bigster attrezzata con lo Sleep Pack nel cuore del Galloway Forest Park in Scozia.

LO SLEEP PACK

Questo kit permette di camperizzare il SUV. Si tratta quindi di un accessorio che permette in pochi minuti ed in maniera semplice di trasformare l’abitacolo della Bigster in una sorta di camera da letto. Il kit è composto da un box 3 in 1 e da un materasso apribile. Il box permette di usufruire di un comodo ripiano e di uno spazio in cui riporre oggetti. Inoltre, in appena 2 minuti è possibile aprire un letto matrimoniale con una rete lunga 190 cm e larga 130 cm.

IL MILLION STAR HOTEL

Per questa particolarissima iniziativa della casa automobilistica, una flotta di Bigster formerà un campo base temporaneo. Come racconta Dacia, invece di concentrarsi sui tradizionali concetti di lusso, il Million Star Hotel celebra la semplicità e il contatto con la natura. Durante il soggiorno, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di attività all’aperto, tra cui kayak, pesca e cucina sul fuoco. Nel periodo scelto per questa iniziativa, i partecipanti potranno assistere a un raro allineamento dei pianeti: Venere, Giove, Saturno e Mercurio saranno visibili a occhio nudo, a patto ovviamente che le condizioni meteo lo permettano. Il Dacia Million Star Hotel “aprirà” dal 25 al 26 febbraio 2026. L’iniziativa è riservata ai residenti del Regno Unito che possono già prenotare il loro posto.