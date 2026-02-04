Dacia Bigster punta sull’outdoor: barre modulari e Pack Sleep

Dacia Bigster può essere molto di più che un semplice SUV (qui la nostra prova). La casa automobilistica ha infatti progettato questo modello anche per essere utilizzato da tutti coloro che amano il campeggio e la vita all’aria aperta. Come? Attraverso una serie di dotazioni e una gamma di accessori pensati per rendere l’outdoor semplice e accessibile. Ad esempio, per la Bigster, nell’allestimento Extreme, Dacia propone barre da tetto modulari. Disposte longitudinalmente, si trasformano in un attimo in barre trasversali, evitando al cliente di dover acquistare barre da tetto tradizionali da montare e smontare a seconda delle necessità d’uso. In ogni caso, tutte le altre versioni di Bigster sono dotate di serie di barre da tetto longitudinali fisse.

Inoltre, il materiale riciclato e non verniciato, Starkle, presente sui passaruota, le protezioni laterali e alcune parti dei paraurti, resiste perfettamente alle piccole “ferite” che si verificano quando si lasciano le strade asfaltate.

ACCESSORI DACIA InNATURE

La casa automobilistica ha progettato la linea di accessori Dacia InNature dedicati agli amanti del campeggio, per tutti coloro che amano dormire sotto le stelle. C’è innanzitutto il Pack Sleep, di cui abbiamo parlato in passato. Si compone di un box in legno che si trasforma facilmente in un letto matrimoniale (lungo 1,90 metri e largo fino a 1,30 metri). Inoltre, il box può essere utilizzato come contenitore per bagagli e tavolino. Il Pack Sleep è stato ideato per adattarsi specificatamente alle dimensioni interne del SUV. C’è poi il portapacchi da tetto. Basta fissarlo trasversalmente sulle barre da tetto modulabili oppure sulle barre da tetto trasversali disponibili in post-vendita per avere una capacità di carico aggiuntiva. E sempre per chi ama il campeggio, c’è a tenda da portellone, progettata espressamente per aderire perfettamente al portellone posteriore di Bigster, soluzione ideale in abbinamento con il Pack Sleep.

Dacia ha predisposto tutta una serie di accessori che rendono l’utilizzo della Bigster ancora più pratico. Ad esempio, c’è il bracciolo posteriore estraibile: installato al centro della seconda fila, si trasforma in uno zaino per avere sempre a portata di mano i propri oggetti personali. Oppure c’è uno speciale organizer che facilita l’organizzazione degli oggetti nell’abitacolo, trasformando lo schienale del sedile anteriore in un portaoggetti.

E sempre pensando a chi ama la vita all’aria aperta, nella versione Extreme troviamo di serie le sellerie lavabili in TEP microcloud e tappetini di gomma per i sedili anteriori e posteriori, oltre che per il bagagliaio. Insomma, materiali e tessuti particolarmente resistenti.