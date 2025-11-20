Nuova CUPRA Formentor VZ5, il 5 cilindri da 390 CV torna a ruggire su strada

Saranno prodotte solamente 4.000 unità della nuova CUP RA Formentor VZ5, la versione più estrema del SUV che potrà contare sul motore TSI 5 cilindri da ben 390 CV. A ottobre, la casa automobilistica spagnola aveva annunciato il ritorno di questo esclusivo modello, sebbene riproposto in serie limitata. Adesso, ha voluto raccontare qualcosa di più in attesa del suo lancio commerciale, sempre più vicino.

LOOK PIÙ AGGRESSIVO

Rispetto alla versione “normale" del SUV, la nuova CUPRA Formentor VZ5 può contare su di un body kit che rende il suo look molto più aggressivo. Davanti troviamo una griglia sportiva nera e un paraurti ridisegnato. C’è anche un nuovo splitter frontale inciso con la sigla “VZ5”. Le calotte degli specchietti in fibra di carbonio nera (su richiesta), i passaruota maggiorati e i dettagli anteriori e posteriori in carbonio, esaltano ulteriormente il look sportivo del SUV.

La dotazione include anche gli esclusivi cerchi da 20 pollici Copper & Black VZ5, che ospitano di serie i freni a sei pistoni firmati Akebono. Dietro, troviamo uno spoiler in carbonio, insieme al paraurti e al diffusore rivisitati, oltre a quattro terminali di scarico diagonali rifiniti in rame. Nuova CUPRA Formentor VZ5 si può avere in diverse tinte tra cui vernici metallizzate come Midnight Black e Dark Void, oltre a finiture opache come Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt ed Enceladus Grey Matt.

INTERNI

Anche l’abitacolo è stato rivisto per rispecchiare la maggiore sportività della vettura. Ad esempio, i sedili Dinamica bucket di serie, o i CUP Bucket su richiesta, sono montati in posizione ribassata per una postura ispirata al mondo delle corse. Non mancano nemmeno inserti in alluminio scuro spazzolato e dettagli in rame, oltre a pedali in alluminio scuro. Ovviamente non manca la tecnologia. Troviamo innanzitutto il Digital Cockpit da 10,25 pollici, che offre grafiche personalizzabili tra cui la modalità CUPRA View che mostra informazioni quali regime motore, coppia, pressione del turbo e accelerazione G, mentre l’indicatore di cambio marcia pulsa seguendo l’aumento dei giri.

C’è poi ovviamente anche il sistema infotainment da 12 pollici che integra la navigazione online 3D (su richiesta), il riconoscimento vocale naturale e i comandi gestuali. Supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto presenti. C’è pure un sistema audio a 12 altoparlanti firmato Sennheiser Mobility. La dotazione include pure il pad per la ricarica wireless degli smartphone, 4 porte USB-C e la connettività Bluetooth.

MOTORE: 390 CV PER DIVERTIRSI

Il cuore pulsante della nuova CUPRA Formentor VZ5 è il motore TSI turbo a 5 cilindri da 2.5 litri in grado di erogare 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, con una potenza massima disponibile tra i 5.700 e i 7.000 giri/min. Unità abbinata al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. Le prestazioni? Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. La velocità massima, invece, non è limitata elettronicamente e quindi raggiunge quota 280 km/h.

Non solo potenza, perché per questo modello, CUPRA ha lavorato molto anche per migliorare la dinamica di guida attraverso un setup apposito per il telaio e le sospensioni. L’assetto è stato ribassato di 10 mm rispetto alle altre versioni della vettura. Le sospensioni MacPherson anteriori e il sistema multilink posteriore, insieme al Dynamic Chassis Control (DCC) con 15 livelli di regolazione, adattano la risposta del veicolo alle condizioni della strada, alla modalità di guida e alle esigenze del conducente. A disposizione di chi guida ci sono le modalità di guida Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual e Offroad.

ARRIVA NEL 2026

CUPRA Formentor VZ5 sarà prodotta a Barcellona a patire dal primo trimestre del 2026. Il prezzo non è ancora stato comunicato. Ricordiamo, comunque, che l’ultima Formentor con il 5 cilindri era stato offerta sul mercato a 78.000 euro.