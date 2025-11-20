Nuova Volkswagen ID. Cross 2026 sta arrivando, prime foto spia del B-SUV elettrico

Volkswagen aveva presentato il concept ID. Cross a settembre al Salone di Monaco. Il B-SUV elettrico sarà svelato nella sua forma definitiva nel corso dell’estate 2026. Rispetto al concept, il modello di produzione non dovrebbe differire troppo, almeno così traspare guardando le prime foto spia dei test su strada. La casa automobilistica è quindi già impegnata a collaudare il suo nuovo modello che sarà molto importante per la sua strategia di elettrificazione. Come sappiamo, il prossimo anno debutterà anche la nuova ID. Polo, una compatta elettrica di circa 4 metri che sarà commercializzata a partire da 25.000 euro. Se ID. Polo può essere considerata come l’erede elettrica della Polo, la ID. Cross lo sarà per la Volkswagen T-Cross.

ARRIVA NEL 2026: COSA SAPPIAMO?

Le foto spia del B-SUV elettrico sono state scattate in Spagna e mostrano la vettura ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Al di sotto, le forme sono quelle definitive e come accennato all’inizio, non sembrano essere troppo differenti da quelle del concept. Le forme dei gruppi ottici sembrano le medesime e così pure la firma luminosa. Non paiono esserci invece le protezioni in plastica dei passaruota e della basa delle portiere ma potrebbe essere solamente il camuffamento a celare per bene. In ogni caso lo sviluppo va avanti e sicuramente nei prossimi mesi arriveranno maggiori dettagli.

Cosa sappiamo della Volkswagen ID. Cross? Il B-SUV poggerà sulla piattaforma MEB+ e se non ci saranno particolari modifiche rispetto al concept, le sue misura saranno 4.156 mm lunghezza x 1.839 mm larghezza x 1.588 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Per i bagagli a disposizione ci saranno circa 450 litri e non dovrebbe mancare un frunk da 25 litri per contenere i cavi per la ricarica. L’abitacolo proporrà invece un ambiente minimalista dove comunque non mancheranno alcuni pulsanti fisici per poter gestire le principali funzionalità della vettura in maniera intuitiva. Ci sarà comunque la strumentazione digitale con display da 11 pollici e centralmente sulla plancia un sistema infotainment con schermo da 13 pollici.

E i motori? Sicuramente saranno proposte diverse versioni con potenze e autonomie differenti. In ogni caso, il concept Volkswagen ID. Cross poteva contare su di una potenza di 155 kW (211 CV). Autonomia stimata di 420 km e velocità massima di 175 km/h.

PREZZO

Quanto costerà la versione di produzione della Volkswagen ID. Cross? Per la ID. Polo si parla di un prezzo di partenza di 25.000 euro. Per la ID. Cross possiamo aspettarci un costo leggermente superiore, magari attorno ai 28-30.000 euro.