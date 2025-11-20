Cerca

Utilizzando il codice promozionale presente dentro l'articolo nell'app ufficiale Telepass, scaricabile gratis da Android e iOS.

Con il Black Friday di Telepass 12 mesi a canone zero e 50% di cashback sui pedaggi
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 nov 2025

Il clima del Black Friday contagia anche Telepass, che svela la sua promozione in occasione della settimana delle offerte per eccellenza: 12 mesi di abbonamento gratis del pacchetto Telepass Sempre, più le cuffie Maxi Sound in regalo e il 50% di cashback sui pedaggi inserendo in app il codice promo 50PED. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.

L’attuale offerta riconosce fino a 5 euro al mese di rimborso sul pedaggio autostradale per un totale di 30 euro, sui transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Al termine dei 12 mesi a canone zero, Telepass Sempre si rinnova a 3,90 euro al mese.

Cosa c’è incluso in Telepass Sempre

Il pacchetto Telepass Sempre include i contratti Telepass Base, che a sua volta comprende il dispositivo per il telepedaggio, e il contratto Telepass Servizi di Mobilità, con tutti i servizi di mobilità in app Telepass. Grazie alla promo bundle, il contratto Telepass Base è scontato a 2,66 euro al mese anziché 3,90 euro, mentre il contratto Servizi di Mobilità prevede un costo di 1,24 euro al mese, per un totale di 3,90 euro.

Riepiloghiamo ora in breve i servizi disponibili con il pacchetto Telepass in offerta nell’ambito della mobilità e del tempo libero:

  • Treni: acquisto dei biglietti Trenitalia e Italo senza la necessità di usare carte o contanti
  • Navi e Traghetti: acquisto in app dei viaggi in mare al miglior prezzo
  • Taxi: chiamata del taxi più vicino e pagamento in app
  • Sharing Mobility: noleggio di monopattino, bicicletta e scooter tramite app
  • Mezzi Pubblici: pagamento di abbonamenti e biglietti
  • pagoPA: pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione, tra cui multe e imposte
  • Revisione: prenotazione e pagamento in app
  • Bollo: promemoria per la scadenza e pagamento via app
  • Carburante: pieno di carburante nei distributori convenzionati
  • Parcheggi Convenzionati: accesso ai parcheggi effettuando il pagamento tramite il dispositivo Telepass
  • Strisce Blu: pagamento e gestione soste via app

L’attivazione di Telepass Sempre è gratuita e include inoltre una giornata di Skypass in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
