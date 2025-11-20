Con il Black Friday di Telepass 12 mesi a canone zero e 50% di cashback sui pedaggi
Utilizzando il codice promozionale presente dentro l'articolo nell'app ufficiale Telepass, scaricabile gratis da Android e iOS.
Il clima del Black Friday contagia anche Telepass, che svela la sua promozione in occasione della settimana delle offerte per eccellenza: 12 mesi di abbonamento gratis del pacchetto Telepass Sempre, più le cuffie Maxi Sound in regalo e il 50% di cashback sui pedaggi inserendo in app il codice promo 50PED. L’offerta è valida fino al 1° dicembre.
L’attuale offerta riconosce fino a 5 euro al mese di rimborso sul pedaggio autostradale per un totale di 30 euro, sui transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Al termine dei 12 mesi a canone zero, Telepass Sempre si rinnova a 3,90 euro al mese.
Cosa c’è incluso in Telepass Sempre
Il pacchetto Telepass Sempre include i contratti Telepass Base, che a sua volta comprende il dispositivo per il telepedaggio, e il contratto Telepass Servizi di Mobilità, con tutti i servizi di mobilità in app Telepass. Grazie alla promo bundle, il contratto Telepass Base è scontato a 2,66 euro al mese anziché 3,90 euro, mentre il contratto Servizi di Mobilità prevede un costo di 1,24 euro al mese, per un totale di 3,90 euro.
Riepiloghiamo ora in breve i servizi disponibili con il pacchetto Telepass in offerta nell’ambito della mobilità e del tempo libero:
- Treni: acquisto dei biglietti Trenitalia e Italo senza la necessità di usare carte o contanti
- Navi e Traghetti: acquisto in app dei viaggi in mare al miglior prezzo
- Taxi: chiamata del taxi più vicino e pagamento in app
- Sharing Mobility: noleggio di monopattino, bicicletta e scooter tramite app
- Mezzi Pubblici: pagamento di abbonamenti e biglietti
- pagoPA: pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione, tra cui multe e imposte
- Revisione: prenotazione e pagamento in app
- Bollo: promemoria per la scadenza e pagamento via app
- Carburante: pieno di carburante nei distributori convenzionati
- Parcheggi Convenzionati: accesso ai parcheggi effettuando il pagamento tramite il dispositivo Telepass
- Strisce Blu: pagamento e gestione soste via app
L’attivazione di Telepass Sempre è gratuita e include inoltre una giornata di Skypass in regalo.