Cerca

BYD, piccola rivoluzione in arrivo: stop agli schermi che ruotano

I display dell'infotainment che ruotano erano un marchio di fabbrica di BYD ma compromettevano la migliore integrazione con le app

BYD, piccola rivoluzione in arrivo: stop agli schermi che ruotano
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 20 nov 2025

Una delle caratteristiche che accumuna tutte le BYD vendute in Europa? Lo schermo dell’infotainment che può ruotare da orizzontale a verticale semplicemente premendo un pulsante. L’orientamento in verticale dello schermo può effettivamente offrire alcuni vantaggi come, ad esempio, durante l’utilizzo del navigatore, proponendo una migliore visuale. Insomma, in alcuni contesti, poter alternare l’orientamento del display poteva anche essere utile. BYD ha però detto basta. La casa automobilistica ha deciso di abbandonare questa caratteristica che era diventata una sorta di marchio di fabbrica. Perché questa scelta?

POCO USATO E SERVE UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE CON LE APP

La novità è stata raccontata da Autocar che ha avuto modo di poter parlare anche con Stella Li, vicepresidente di BYD. A quanto pare, la nuova BYD Atto 2 DM-i fresca di presentazione sarà il primo modello a disporre dello schermo dell’infotainment “fisso", con orientamento orizzontale. Da adesso in poi, progressivamente, la funzione che permette di ruotare lo schermo dell’infotainment sarà eleminata dalle nuove vetture. Il fatto è che gli utenti hanno accesso a sempre più app, senza dimenticare i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. App che sono predisposte per lo più a funzionare correttamente, offrendo la migliore esperienza d’uso, con schermi orizzontali. Dunque, per garantire la migliore integrazione delle app, BYD preferisce abbondonare la possibilità di ruotare il display in verticale.

ingrandisci immagine

Inoltre, da ricerche di mercato è emerso che il display che ruota piace ma è poco utilizzato. BYD punterà in futuro sempre di più su funzionalità legate alla guida autonoma. Per tale motivo, intensificherà anche le sue partnership tecnologiche con aziende come Apple e Google, rendendo necessaria un’interfaccia utente più universalmente compatibile.

Vogliamo che le nostre piattaforme diventino più universali per offrire la migliore esperienza possibile. Per alcune app, come Google, siamo un po’ indietro.

Insomma, la funzione che ruota i display è poco utilizzata e BYD punta ad offrire una piattaforma in cui le app possano integrarsi perfettamente. Per tali motivi, stop agli schermi che ruotano.

Ti potrebbe interessare:
18
BYD Sealion 5 DM-i, un nuovo SUV Plug-in in arrivo in Europa
Mercato Auto
25
BYD, ricarica megawatt e 45 brevetti per ogni giorno lavorativo: ecco cosa ha detto Stella Li
Mercato Auto
49
BYD Denza Z, una nuova sportiva elettrica per sfidare Porsche: sarà anche Spider. Ecco cosa sappiamo
Mercato Auto
109
BYD vuole il Made in Italy: messe del mirino 85 aziende torinesi
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.