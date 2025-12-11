Locauto è la scelta giusta per il noleggio auto a Natale con sconti fino al 20%

Cerca

In aggiunta a noleggi da 6 a 12 ore, deposito cauzionale zero e Smart Check-In per abbattere costi e tempi.

Pubblicato il 11 dic 2025

Durante le festività di fine anno si può avere bisogno di un’auto a noleggio per svariati motivi: dalla più classica settimana bianca in montagna alla necessità di raggiungere i propri parenti e far evitare loro un estenuante viaggio in treno o in pullman. Un’esigenza, in particolar modo quest’ultima, che conoscono bene tutti coloro che non hanno un’auto di proprietà e il cui contratto impedisce loro di superare un tot di chilometri al mese.

Ed è proprio qui che si inserisce Locauto, la compagnia di autonoleggio italiana che offre sconti fino al 20% con la semplice adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends e tutta una serie di altri servizi che rendono l’esperienza di noleggio più semplice, smart e conveniente.

I principali servizi offerti da Locauto

Gli utenti alla ricerca di un noleggio auto flessibile e conveniente per le festività di fine anno possono usufruire delle tariffe orarie da 6 a 12 ore proposte da Locauto. Ad esempio, si può ritirare l’auto a noleggio alle 9 del mattino e restituirla alle 15, oppure riconsegnarla alle 9 di sera sfruttando la tariffa da 12 ore: in questo modo si potrà risparmiare fino al 40% rispetto alla tariffa standard giornaliera.

Un altro servizio utile offerto da Locauto è il noleggio auto senza deposito cauzionale, indipendentemente che si voglia noleggiare una vettura per poche ore, un giorno, una settimana o perfino un mese. Sia la prenotazione che il ritiro dell’auto non prevedono alcun blocco sulla propria carta di credito.

Infine, tornando agli sconti fino al 20%, confermiamo che l’adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends permette di beneficiare di sconti notevoli fin da subito in base al proprio storico noleggi: si parte dal 10% per il profilo Beginner (da 0 a 3 noleggi) fino a raggiungere il 20% per gli utenti Expert (dopo 6 noleggi), passando per il 15% di sconto assegnato al livello Enthusiast (da 4 a 6 noleggi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
