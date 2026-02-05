È in offerta lo strumento da usare quando l’auto è in panne in mezzo alla strada

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi con l’auto ferma sul ciglio della strada a causa di un guasto o di ritrovarsi coinvolti in un incidente. Ma quando capita può essere particolarmente spiacevole non poter affrontare quell’emergenza nel migliore dei modi. Se dal punto di vista prettamente legale l’obbligo riguarda l’indossare il gilet catarifrangente e il posizionare il triangolo di emergenza, può essere molto utile anche avere a disposizione una luce che migliori la visibilità. Soprattutto di sera o in strade poco illuminate, essere visibili anche da lontano può fare la differenza. La luce d’emergenza Safeglow, oggi in offerta con il 44% di sconto, è la risposta a questo tipo di necessità.

Come funziona il sistema di segnalazione V16

La luce d’emergenza Safeglow è conforme alla specifica europea V16. Il corpo compatto ospita una luce LED arancione con emissione a 360°, visibile fino a oltre un chilometro anche in caso di pioggia o in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria integrata offre un’autonomia di circa due ore e mezza, sufficiente per gestire la maggior parte delle situazioni di emergenza in attesa dei soccorsi. La base magnetica consente l’installazione in pochi secondi sul tetto dell’auto o su altre superfici metalliche e rende il dispositivo adatto anche ai bauletti delle moto.

La normativa prevede che la luce V16 emetta un lampeggio ad alta intensità con visibilità a 360°, così da segnalare il veicolo fermo in modo più immediato rispetto al triangolo tradizionale. La combinazione di LED ad alta efficienza e lente diffondente permette di ottenere un segnale uniforme che resta visibile anche a grande distanza. La scelta della luce arancione deriva dagli standard di sicurezza stradale europei, studiati per massimizzare il contrasto sul manto stradale e risultare riconoscibili in ogni condizione.

Tra i punti di forza di questo modello c’è anche la presenza di una torcia bianca direzionale. Una fonte luminosa utile in diverse circostanze, come per cercare oggetti nel vano bagagli, illuminare una ruota durante un cambio o controllare il bordo strada in caso di necessità. Leggero e dalle dimensioni compatte, questo dispositivo può essere riposto facilmente nel vano portaoggetti e rappresenta uno di quegli accessori da avere sempre a bordo della propria auto o moto.