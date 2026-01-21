Nuova Mercedes Classe S, più di un semplice restyling: ibrida e pronta per la guida autonoma

Il 29 gennaio sarà presentata ufficialmente la nuova Mercedes Classe S che sarà molto di più di un semplice restyling del modello attuale. A distanza di circa una settimana dalla presentazione, il CEO di Mercedes, Ola Källenius, ha fornito una breve anticipazione del nuovo modello, mostrando la rinnovata Classe S, anche se ancora camuffata con una livrea particolare che omaggia i 140 anni della casa automobilistica.

IL PIÙ GRANDE RESTYLING DI SEMPRE DELLA CLASSE S

Perché è riduttivo parlare di un semplice restyling? Oltre il 50% dei componenti, circa 2.700, sono nuovi o aggiornati. Questo fa capire il grande lavoro che è stato svolto su questo modello. Per capire meglio le novità stilistiche introdotte dovremo aspettare ancora alcuni giorni ma possiamo subito notare che la nuova ammiraglia tedesca adotta nuovi fari con firma luminosa a stella. Inoltre, il contorno della calandra e il logo sul cofano saranno illuminati. All’interno, l’abitacolo è stato rivisto per raggiungere nuovi vertici del lusso. Grande lavoro è stato fatto sul comfort perché se si vuole realizzare la migliore auto di lusso, come afferma Källenius, bisogna partire dalle basi e cioè dall’esperienza di viaggio che deve essere perfetta. Per questo, l’ammiraglia disporrà di nuove sospensioni AIRMATIC con regolazione intelligente degli ammortizzatori che offrono un comfort ancora maggiore, particolarmente evidente sui lunghi e ondulati dossi rallentatori tipici dell’Europa meridionale e degli Stati Uniti.

La nuova Mercedes Classe S potrà poi contare su tanta tecnologia che trova il suo fondamento nel sistema operativo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). La sicurezza è da sempre al centro dei pensieri della casa automobilistica tedesca. Proprio per questo, la nuova berlina disporrà degli ultimi e più avanzati sistemi ADAS sviluppati da Mercedes per le sue vetture. Addirittura, la nuova Classe S è già predisposta per la guida autonomia di Livello 4 (qui spieghiamo i Livelli della guida autonoma). Funzioni che potranno arrivare in futuro attraverso un aggiornamento OTA, sempre che le normative lo permettano. E parlando delle motorizzazioni, la nuova Classe S disporrà solamente di unità ibride, anche Plug-in.

Dunque, è tutto pronto per la presentazione della nuova Mercedes Classe S, una berlina che sposta ancora di più verso l’alto l’asticella del lusso, della tecnologia e dell’esclusività.