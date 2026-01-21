Haas F1 Team, ecco la monoposto per la stagione 2026 di Formula 1

Dopo Oracle Red Bull Racing (e Visa Cash App Racing Bulls F1 Team), è TGR Haas F1 Team a svelare la monoposto per l’edizione 2026 del Campionato mondiale di Formula 1 che inizierà il prossimo 8 marzo. Parliamo della VF-26. Esteticamente, la vettura sceglie la via della continuità cromatica, riproponendo quel confermando i colori bianco, rosso e nero ormai distintivi del team. A rompere la consuetudine c’è un dettaglio tutt’altro che trascurabile, ovvero la presenza massiccia del logo Toyota Gazoo Racing. Un segnale chiaro della nuova fase che si apre per la squadra americana.

Un nuovo nome

La prima novità è “terminologica”. Il team statunitense cambia infatti nome e identità. Con l’ingresso di Toyota nel ruolo di title partner, la scuderia prende ufficialmente il nome di TGR Haas F1 Team. Già dal 2024 era attiva una collaborazione tecnica pluriennale. Ora però il coinvolgimento cresce e assume un profilo strutturale. Toyota Gazoo Racing diventa a tutti gli effetti partner tecnico ufficiale della squadra. Il gruppo giapponese metterà a disposizione risorse progettuali, servizi ingegneristici e capacità produttive.

La monoposto per la stagione 2026

Dal punto di vista tecnico, la VF-26 adotta tutte le specifiche previste dal nuovo regolamento. Le monoposto del 2026 saranno infatti più compatte e leggere. Avranno meno deportanza, meno resistenza aerodinamica e pneumatici Pirelli più stretti. Cambia anche il cuore della monoposto TGR Haas F1 Team. Il motore Ferrari (designato con la sigla O67\6) segue il bilanciamento obbligatorio tra combustione interna ed energia elettrica. La ripartizione è esattamente a metà, con alimentazione garantita da carburanti sostenibili.

Telaio e carrozzeria sono in fibra di carbonio e l’impianto frenante è a marchio Brembo. Questo prevede dischi autoventilanti in carbonio e pinze monoblocco in lega di alluminio nichelato. Sono invece sviluppati in collaborazione con Ferrari il cambio, la frizione, lo sterzo e buona parte dell’elettronica. Gli ammortizzatori, invece, sono forniti da ZF Sachs e Öhlins. Il peso complessivo della vettura, pilota incluso, si attesta sui 770 kg.

Gene Haas, fondatore e proprietario del team, sottolinea l’importanza del momento. Non è stato semplice, ha dichiarato, costruire la nuova vettura mentre si era ancora impegnati nelle gare della scorsa stagione. Il lavoro svolto, secondo il patron americano, potrà però dare risultati concreti già nei test pre-stagionali. I test inizieranno a Barcellona a fine gennaio, poi proseguiranno in Bahrain (11-20 febbraio), prima di spostarsi in Australia, a Melbourne, per l’inizio ufficiale della nuova stagione.