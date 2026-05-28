Gucci arriva in Formula 1: dal 2027 sarà Title Sponsor del team Alpine

In un circus sempre più glamour è quasi strano che non ci fosse nessuna monoposto in griglia con i loghi di Gucci. Dopo LVMH, sponsor ufficiale del Mondiale di F1 grazie a un accordo decennale da oltre un miliardo di dollari, Gucci darà il proprio nome alla Scuderia transalpina dal 2027: “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

Per la prima volta nella storia una maison di moda acquisirà questo ruolo in F1. L’accordo pluriennale prevederà una livrea totalmente diversa rispetto alla tonalità rosa delle ultime annate. Non sono stati rilevati i dettagli economici dell’operazione ma gli storici colori di Gucci, nero e oro, potrebbero rappresentare la più bella notizia anche per gli appassionati che non hanno mai digerito il contrasto tra il tradizionale blue Alpine e il rosa dello sponsor.

Operazione lungimirante

Da anni la Formula 1 è diventata una vetrina internazionale per le aziende. Oltre un miliardo e mezzo di spettatori a stagione ha contribuito a una crescita enorme che ha spinto anche nuovi marchi, come Audi e Cadillac, a lanciarsi nella mischia. Luca de Meo, oggi alla guida del gruppo Kering (proprietario di Gucci) dopo una lunga carriera nel mondo delle quattro ruote, anche come amministratore delegato di Renault, ha favorito la conclusione dell’affare.

De Meo ha rappresentato la F1 come “una delle piattaforme di contenuti premium più influenti al mondo”, superando il palcoscenico esclusivamente sportivo. In un mondo legato al lusso la partecipazione alla massima categoria del Motorsport rappresenta il miglior viatico per affrontare le sfide del futuro. Con un calendario di gare sempre più ampio e in ogni angolo della terra, l’eccellenza ingegneristica delle Case costruttrici sposa il design con un concetto di performance unico.

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Crescita assicurata

Arriveranno collezioni dedicate, abbigliamento ufficiale del team realizzato direttamente dalla Casa fiorentina e tanti contenuti speciali. In questa annata, dopo il pessimo campionato scorso, l’Alpine è saldamente al quinto posto della graduatoria con protagonisti l’esperto driver francese Pierre Gasly e l’argentino Franco Colapinto. Francesca Bellettini, Presidente e CEO di Gucci, ha spiegato come la collaborazione con Alpine rappresenti per il marchio un “nuovo capitolo”, che strizzerà l’occhio a un pubblico giovane.

Flavio Briatore, tornato in Alpine nel 2024 come consulente e oggi team principal, ha concluso l’affare. Il manager piemontese, soddisfatto dell’accordo, ha annunciato: “Avere un brand del calibro di Gucci come title partner è qualcosa di cui sono enormemente orgoglioso. Ma non è tutto: sono altrettanto entusiasta delle possibilità che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi, e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula 1. Con performance in pista in costante miglioramento e il miglior punteggio a inizio stagione di sempre per Alpine, questa collaborazione con Gucci è la prova del crescente slancio del team. Voglio ringraziare Luca e Francesca per la fiducia e la dedizione al progetto, e per aver contribuito a rendere questa partnership realtà”.