Audi Revolut F1 Team, Binotto assume il ruolo di Team Principal

Il progetto Formula 1 si Audi Revolut F1 Team cambia volto e struttura. Il gruppo ha infatti annunciato una modifica significativa alla propria struttura dirigenziale. Jonathan Wheatley lascia la squadra con effetto immediato per motivi personali. Mattia Binotto, già Head of Audi F1 Project, assume contestualmente le responsabilità di Team Principal.

Come cambia il team Audi Revolut

Jonathan Wheatley era entrato a far parte del progetto nell’aprile 2025, dapprima nell’ambito del team Kick Sauber e poi nella struttura rinominata in vista del debutto Audi in Formula 1. Insieme a Binotto ha contribuito a costruire la squadra presso la sede di Hinwil, in Svizzera, portandola a conquistare punti già alla prima gara stagionale, con Gabriel Bortoleto nono in Australia. La carriera di Wheatley in Formula 1 risale ai primi anni Novanta, quando iniziò come capo meccanico alla Benetton. Passato alla Red Bull Racing dalla sua fondazione nel 2006, ha poi ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo contribuendo alla conquista di sei titoli Costruttori e sette titoli Piloti.

Binotto porta nel nuovo incarico una solida esperienza maturata in 25 anni di Formula 1, quasi tutti trascorsi in Ferrari. Entrato nel 1995 come ingegnere del test team, ha scalato le posizioni fino a diventare Team Principal della Scuderia nel 2019, ruolo che ha ricoperto fino alla fine del 2022. È al timone del progetto Audi dall’estate del 2024, con la responsabilità della gestione operativa della struttura di Hinwil e dell’interfaccia tecnica con Audi Formula Racing a Neuburg, dove viene sviluppata la power unit.

Con questa riorganizzazione, Binotto accentra su di sé sia la gestione del progetto complessivo sia la guida operativa al muretto durante i Gran Premi. La struttura definitiva del team sarà comunicata in una fase successiva.

“Siamo grati a Jonathan Wheatley per il contributo durante la cruciale fase d’ingresso in Formula 1”, ha dichiarato Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG. “Mattia Binotto e il team continueranno a perseguire con determinazione gli obiettivi prefissati. Il nostro orizzonte non cambia: vogliamo costruire una squadra capace di lottare per il titolo mondiale entro il 2030.”

Per Jonathan Wheatley l’esperienza in Formula 1 potrebbe non essere terminata. Secondo quanto riportato da F1.com, infatti, Aston Martin avrebbe manifestato interesse per Wheatley nelle scorse settimane, offrendogli la guida del team di Silverstone. Un’opportunità che gli consentirebbe di tornare a vivere nel Regno Unito con la famiglia. Il team britannico è alla ricerca di un nuovo Team Principal dopo che Adrian Newey ha lasciato l’incarico (assunto alla fine dello scorso anno) per concentrarsi sul proprio ruolo tecnico.