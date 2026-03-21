Fino a pochi anni fa, l’aggiornamento di un modello passava necessariamente dai “model year” o dai più sostanziosi restyling. Oggi, il software ha un ruolo sempre più centrale sulle auto e quindi è possibile migliorare un modello – anche gli esemplari già prodotti – semplicemente tramite il rilascio di un aggiornamento.

Questo aspetto è particolarmente evidente sulle auto “software defined”, come le Xpeng, dove viene sviluppata prima l’architettura informatica e poi questa viene applicata al veicolo (ma anche alla robotica con Xpeng Robotics e ai velivoli elettrici con Xpeng AeroHT). La Casa automobilistica cinese ha recentemente rilasciato l’aggiornamento XOS 5.8.7 sui suoi SUV G6 e G9.

Guida assistita più fluida e sicura

Le maggiori novità consistono nell’ottimizzazione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2. Sono stati fatti interventi mirati sul cruise control adattivo e sul Lane Centering Control per rendere il comportamento dell’auto più fluido e prevedibile nel traffico reale. La nuova gestione software riduce sensibilmente le frenate brusche non necessarie e migliora la stabilità all’interno della corsia, eliminando le micro-correzioni al volante che spesso risultano fastidiose per il guidatore. Il risultato è una guida che la Xpeng definisce più naturale e meno affaticante, ora con avvisi di uscita dalla corsia più rapidi e precisi nella segnalazione.

Infotainment e intrattenimento

Oltre alla dinamica di guida, l’aggiornamento XOS 5.8.7 interviene migliora anche la vita a bordo. Il sistema di infotainment è stato reso più reattivo, garantendo anche una connettività più solida con protocolli come Apple CarPlay e Android Auto. L’ecosistema digitale si arricchisce di nuove applicazioni ottimizzate per il mercato europeo, tra cui spiccano Disney+ per l’intrattenimento video e Karafun per gli amanti del karaoke. Di particolare rilievo per il nostro Paese è l’integrazione del supporto Xpeng in dieci lingue diverse, incluso l’italiano, che rende l’interazione con il veicolo più facile.

Un aggiornamento più veloce

Xpeng ha potenziato anche lo stesso processo di aggiornamento. Grazie a una maggiore efficienza nel download Wi-Fi, i tempi di inattività del veicolo durante l’installazione sono stati ridotti. I costanti miglioramenti tramite tecnologia Over-the-Air (OTA) conferma la visione del brand: realizzare auto che non invecchiano, ma evolvono nel tempo.