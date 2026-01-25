BWT Alpine Formula One Team presenta la nuova monoposto A526

Manca più di un mese all’inizio della nuova stagione di Formula 1. L’8 marzo sembra lontano, ma quasi tutti i team partecipanti hanno svelato le loro nuove monoposto. Ha iniziato Oracle Red Bull Racing (e Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) il 15 gennaio a cui ha fatto seguito prima TGR Haas F1 Team e poi Audi Revolut F1 Teams, Mercedes-AMG W17 e Ferrari con la nuova SF-26. Tra queste c’è stata anche la presentazione della A526, la monoposto con cui BWT Alpine Formula One Team prenderà parte al campionato mondiale. L’evento di presentazione, che inaugura il nuovo corso di Alpine, si è svolto a Barcellona, in un evento simbolico che ha unito comunicazione, partner commerciali e visione tecnica.

La monoposto

La presentazione si è svolta a bordo della MSC World Europa (nave ammiraglia di MSC Crociere). Il motivo di questa scelta così particolare e suggestiva? Non solo la cornice scenografica ma anche la metafora di un viaggio che porterà Alpine in territori inesplorati. In questa occasione il team ha svelato la A526 e i colori della stagione, un equilibrio visivo tra il blu storico del marchio e il rosa acceso legato al title partner BWT.

Dietro la livrea, però, c’è molto di più. La A526 nasce come progetto completamente nuovo, sviluppato per adattarsi al nuovo regolamento che riduce in modo sensibile dimensioni e peso complessivi. La monoposto è più compatta rispetto alle generazioni precedenti e alleggerita di 30 kg. Un cambiamento che incide direttamente sul comportamento dinamico e sulla gestione delle gare.

Diverse le novità tecniche. Torna innanzitutto l’aerodinamica attiva, con ali anteriori e posteriori mobili. Si tratta di una soluzione che molti piloti non hanno mai utilizzato in Formula 1. Una novità che richiede un approccio diverso alla guida. Sarà interessante vedere come risponderanno i piloti e quali saranno le loro prime impressioni.

La squadra e il progetto

Al centro del progetto della A526 c’è il nuovo gruppo motopropulsore. Alpine ha avviato una collaborazione tecnica con Mercedes AMG High Performance Powertrains, che fornirà power unit e cambio a partire da questa stagione. L’aumento del contributo elettrico modifica l’approccio alla gestione dell’energia, introducendo concetti come Boost Mode e Overtake Mode in un contesto dove i carburanti diventano completamente sostenibili. È una Formula 1 diversa da quella che siamo abituati a conoscere.

La squadra BWT Alpine Formula One Team basa le sue certezze su Pierre Gasly, che affronta la sua decima stagione nel Mondiale e la quarta con Alpine. Accanto a lui Franco Colapinto debutta nel suo primo campionato in Formula 1, potendo lavorare fin dall’inizio su un progetto pensato per i nuovi regolamenti. Paul Aron completa l’organico come pilota di riserva.

Nelle prossime settimane arriveranno le presentazioni delle ultime monoposto (Atlassian Williams, Cadillac, Aston Martin Aramco e McLaren Mastercard), ma già da fine mese (26-30 gennaio) ci saranno i primi test sul circuito di Barcellona-Catalogna. Poi ci si sposterà in Bahrain (11-13 e 18-20 febbraio) per il secondo e terzo test prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.