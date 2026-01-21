Con meno di 40€ puoi parcheggiare l’auto in garage sempre perfettamente dove vuoi

Avere a disposizione un garage dove parcheggiare l’auto è una gran comodità. Ma spesso si tratta di spazi ristretti dove le manovre di parcheggio devono essere eseguite alla perfezione. Pena il rischio di colpire con il paraurti il muro. Ma anche il fastidio di dover scendere o salire dall’auto in maniera difficoltosa perché lo sportello non si apre completamente a causa di una colonna o di uno scaffale. Per risolvere definitivamente questo problema quotidiana non serve per forza acquistare costosi sensori elettronici, ma è sufficiente il fermaruota regolabile Easystop. Un dispositivo meccanico regolabile, in offerta su Amazon a meno di 40€.

Parcheggia l’auto esattamente dove vuoi

Questo fermaruota regolabile sfrutta un principio di contrasto tra il pavimento e la parete posteriore. Cosa significa? Che crea un blocco fisico che arresta lo pneumatico esattamente nel punto prestabilito. Realizzato in tecnopolimero ad alta resistenza, il sistema è progettato per ammortizzare il contatto della ruota attraverso una leggera flessione controllata delle sue componenti.

Questa caratteristica permette di percepire chiaramente il fine corsa della manovra senza trasmettere scossoni bruschi al veicolo o alla struttura del garage, garantendo una precisione costante nel tempo.

L’aspetto più interessante, però, sta nella sua natura non invasiva di questo dispositivo. Per installarlo non serve né fare fori nel pavimento né prevedere l’utilizzo di collanti chimici. Il fermaruota Easystop ha una struttura modulare. In questo modo può essere allungato o accorciato a seconda delle esigenze. Funziona perfettamente sia con le utilitarie che con i SUV dalle dimensioni più generose.

E poi c’è da considerare che, non necessitando di alcun tipo di alimentazione elettrica o componenti digitali, il sistema non va incontro a malfunzionamenti dipesi da guasti elettronici o black-out. Insomma, una volta installato il problema del parcheggio in garage viene risolto definitivamente. Ed è una soluzione semplice, efficace e ora anche conveniente.