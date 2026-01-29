Nuova Mercedes Classe S 2026, il restyling si aggiorna così: tanta tecnologia e ancora più lusso

Molto di più che un semplice restyling, questa è la nuova Mercedes Classe S che ha fatto oggi il suo debutto. Oltre il 50% dei componenti, circa 2.700, sono nuovi o aggiornati e questi numeri fanno capire molto bene il grande lavoro svolto dalla casa automobilistica tedesca per la sua ammiraglia. Modello che oltre ad integrare le ultime tecnologie sviluppate da Mercedes va ad alzare ulteriormente l’asticella del lusso. Insomma, la nuova Classe S vuole diventare il punto di riferimento assoluto tra le ammiraglie.

ESTERNI

Le misure della nuova Mercedes Classe S? La versione a passo corto misura 5.194 mm lunghezza x 1.921 mm larghezza x 1.503 mm altezza, con un passo di 3.106 mm. Quella a passo lungo, invece, 5.304 mm lunghezza x 1.921 mm larghezza x 1.503 mm altezza, con un passo di 3.216 mm. Il frontale della nuova ammiraglia tedesca presenta, per la prima volta, una griglia illuminata, ingrandita di circa il 20% e accentuata da stelle cromate tridimensionali ridisegnate. Inoltre, la stella della Classe S è disponibile a richiesta anche auto-illuminata. Nuovi sono anche i fari che dispongono della firma luminosa a stella, oramai sempre presente su tutti i nuovi modelli di casa Mercedes.

Dietro, troviamo gruppi ottici con tre stelle distintive e cornice cromate. Un proiettore luminoso integrato nella rifinitura laterale del bordo proietta la scritta “Mercedes‑Benz" come schema di illuminazione accanto all’auto, salutando i passeggeri. Per chi cerca la massima personalizzazione, la casa automobilistica offre il programma MANUFAKTUR che permette di personalizzare davvero ogni dettaglio della vettura, per renderla unica. Con MANUFAKTUR Made to Measure, i clienti possono scegliere tra più di 150 colori di verniciatura e oltre di 400 colori interni per la nuova Classe S.

INTERNI

Tantissimo lusso e tecnologia. Mercedes ha lavorato moltissimo per realizzare un vero salotto dove le persone possono viaggiare nel massimo comfort. Nuovi rivestimenti, finiture in legno, una nuova illuminazione ambientale, una console ridisegnata e un nuovo volante con pulsanti fisici più intuitivi, queste sono alcune delle novità. Classe S è un’auto di rappresentanza e chi siede dietro potrà contare su di un ambiente dove non solo viaggiare nel massimo comfort ma anche lavorare. Troviamo, infatti, schermi da 13,1 pollici, tavolini ripiegabili e la possibilità di effettuare delle vere e proprio videoconferenze. Ci sono anche le cinture di sicurezza riscaldate, capaci di raggiungere i 44 gradi, mentre il clima è gestito dal Digital Vent Control. Per purificare l’aria c’è il sistema Energizing Air Control che elimina le particelle PM2.5 ogni 90 secondi.

Dal punto di vista della tecnologia, con il restyling della Mercedes Classe S arriva la piattaforma MB.OS (Mercedes‑Benz Operating System) che gestisce tutte le funzioni dell’auto. Infatti, MB.OS collega tutti i sistemi in un unico ecosistema intelligente ed è la base per MB.DRIVE e MBUX. La sua connessione con il Mercedes‑Benz Intelligent Cloud consente aggiornamenti via etere per numerose funzioni del veicolo. Non mancano, ovviamente, le integrazioni con ChatGPT‑4o, Google Gemini e Microsoft Bing per poter disporre di un assistente vocale avanzato.

La plancia è poi dominata dal sistema MBUX Superscreen che integra all’interno dello stesso pannello il display centrale da 14,4 pollici e quello passeggero da 12,3 pollici, affiancati dal quadro strumenti digitale. Tra gli optional c’è il nuovo impianto audio Burmester High-End 4D-Surround-Soundsystem con 39 altoparlanti.

MOTORI

Solo unità elettrificate, Mild Hybrid o Plug-in. Dai motori a 8 e 6 cilindri ai 6 cilindri diesel, i clienti possono scegliere tra numerose opzioni. Al vertice della gamma, il nuovo motore otto cilindri della Mercedes S 580 4MATIC eroga 537 CV e 750 Nm di coppia. C’è poi il motore benzina sei cilindri della Mercedes S 450 4MATIC, un 6 cilindri benzina con 381 CV e una coppia di 560 Nm. In gamma è presente pure la S 500, il cui 6 cilindri è in grado di erogare 449 CV e 600 Nm di coppia. La versione plug-in hybrid Mercedes S 450 e offre un’autonomia elettrica di circa 100 km. Powertrain composto da un motore sei cilindri abbinato ad un motore elettrico per una potenza di sistema pari a 435 CV con 680 Nm di coppia. Per chi predilige il diesel, la versione Mercedes S 350 d 4MATIC adotta un 6 cilindri da 313 CV. Si sale a 367 CV e 750 Nm di coppia nella Mercedes S 450 d 4MATIC.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Mercedes Clase S può contare sul pacchetto MB.Drive Assist Pro che offre un sistema di assistenza alla guida di Livello 2. Di serie le ruote posteriori sterzanti, fino a 4,5 gradi e opzionali fino a 10 gradi. La Classe S è già predisposta per i sistemi di Livello 4.

PREZZI

I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati nel mentre in cui scriviamo. In Germania, si parte da 121.356,20 euro