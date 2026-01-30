Audi conferma, la nuova RS5 Plug-In Hybrid sta arrivando

Audi porterà al debutto diversi nuovi modelli nel corso del 2026 tra cui i nuovi SUV Q7 e Q9. Tuttavia, una delle novità più interessanti sarà un’altra. Infatti, all’interno di un post su LinkedIn, la Casa dei 4 anelli aggiungere un particolare davvero interessante e cioè che nel corso dell’anno debutterà anche la nuova Audi RS5. Insomma, sta per arrivare una nuova sportiva e da quanto sappiamo grazie a diverse foto spia viste nel corso del tempo, disporrà di una motorizzazione ibrida Plug-in.

COSA SAPPIAMO DELLA NUOVA AUDI RS5

Da quanto visto fino a questo momento, il nuovo modello sarà disponibile sia in versione berlina e sia in quella Avant, cioè station wagon. Si riconcerà per un body kit dedicato che permetterà di rendere il suo look anche molto più aggressivo e riflettere così nel migliore dei modi la sportiva che sarà in grado di offrire. Frontale rivisto con prese d’aria più grandi, passaruota allargati, prese d’aria verticali dietro ai parafanghi per raffreddare i freni e un diffusore posteriore, questi sono alcuni degli elementi che permetteranno di riconoscere la nuova RS5. All’interno dell’abitacolo la struttura sarà simile a quella della nuova Audi A5. Tuttavia, ci saranno elementi dedicati per enfatizzare il DNA sportivo della vettura. Per esempio, volante e sedili sportivi, rivestimenti dedicati e grafiche specifiche per strumentazione ed infotainment.

Sotto al cofano ci sarà un powertrain ibrido Plug-in. Le specifiche tecniche ovviamente ancora non sono note. Tuttavia, si dice che dovrebbe trovare posto un V6 abbinato ad un motore elettrico. La potenza potrebbe superare i 500 CV. Non sappiamo nulla ovviamente anche su batteria e autonomia in elettrico. L’integrazione della parte ibrida potrebbe però rappresentare un problema sul fronte del peso. Sulla bilancia, infatti, la nuova Audi RS5 potrebbe arrivare a far segnare le 2 tonnellate di peso. Da questo punto di vista ovviamente non si può fare altro che attendere la presentazione per saperne di più. Chiaramente, trattandosi di un modello sportivo, Audi Sport avrà lavorato molto per migliorare la dinamica di guida attraverso un apposito setup di telaio ed assetto. Non rimane che attendere novità.