Toyota, la GR Yaris a idrogeno sfreccia tra le curve del circuito di Monaco. Alla guida c'è Akio Toyoda

Tra le curve del circuito del Gran Premio di Monaco, Toyota ha voluto ribadire ancora una volta il suo impegno verso un motorsport sostenibile, portando l’ultima evoluzione della GR Yaris Rally2 H2 Concept. La casa automobilistica crede molto nell’utilizzo dell’idrogeno anche per alimentare i classici motori endotermici al posto della benzina. Da questa idea nasceva diversi anni questo prototipo della GR Yaris per i rally, appunto alimentato ad idrogeno. L’abbiamo visto in diverse occasione e, adesso, l’ultima evoluzione è stata è stata guidata da “Morizo", alias Akio Toyoda in occasione del Rally di Montecarlo.

MOTORSPORT ED IDROGENO

Il concept, in realtà, aveva fatto il suo debutto la scorsa estate al Rally di Finlandia ma il primo prototipo risale a diversi anni prima. In Toyota, lo sviluppo di auto da corsa e da rally alimentate a idrogeno continua senza sosta e Akio Toyoda continua a promuovere lo stato di avanzamento della tecnologia per evidenziare i rapidi progressi che si stanno ottenendo. Insomma, la casa automobilistica giapponese sta continuando a lavorare per un futuro dove l’idrogeno potrebbe avere un ruolo importante nel mondo delle competizioni.

Infatti, ricordiamo che Akio Toyoda ha partecipato al Rally WRC di Ypres nell’agosto 2022 con una GR Yaris a motore a idrogeno, poi al centenario di Le Mans nel giugno 2023 ha presentato una GR Corolla H2 Concept e poi ancora è stato presente a molte gare Super Taikyu in Giappone con prototipi GR Corolla sia con idrogeno gassoso che liquido.

IDROGENO AL POSTO DELL BENZINA

Per il motorsport, Toyota non guarda alla tecnologia Fuel Cell ma all’utilizzo dell’idrogeno per alimentare motori endotermici ovviamente opportunamente modificati. Un lavoro che sta andando avanti da anni, sfruttando il mondo delle competizioni come banco di prova per questa tecnologia su cui la casa automobilistica scommette molto. Lo sviluppo andrà avanti e la Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept parteciperà ad altre competizioni. Ecco cosa ha detto Akio Toyoda al termine della dimostrazione: