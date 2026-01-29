Stellantis: il piano strategico sarà presentato il 21 maggio

C’è una data. È il 21 maggio 2026. In quella giornata Stellantis presenterà l’atteso piano strategico sul quale sta lavorando da tempo il nuovo CEO Antonio Filosa. La presentazione del piano avverrà in occasione dell’Investor Day convocato da Stellantis ad Auburn Hills. L’annuncio conferma che il lavoro sulla visione di medio periodo sta entrando nella fase conclusiva. Ulteriori dettagli arriveranno in seguito. Ma già questa è una notizia.

La scelta del luogo

Un primo aspetto interessante dello scarno comunicato di Stellantis riguarda la scelta del luogo. Auburn Hills non è una cornice qualsiasi. È la sede delle attività nordamericane e il cuore di marchi che rappresentano una parte consistente del business del gruppo. Lì hanno sede Jeep, Dodge, Ram e Chrysler. Lì passano scelte industriali che pesano sul mercato statunitense e che potrebbero influenzare le prossime strategie di prodotto. La scelta di questo luogo suggerisce che una parte rilevante del piano sarà dedicata proprio a quel mercato e alle dinamiche che lo stanno trasformando.

L’importanza del piano strategico di Stellantis

Perché c’è così tanta attesa nei confronti del nuovo piano strategico di Stellantis? Gli elementi di interesse sono diversi. Innanzitutto l’idea che il Gruppo ha nell’affrontare uno dei momenti più complessi degli ultimi decenni del settore automotive. La transizione elettrica sta andando con ritmi diversi del previsto, i costi industriali continuano a salire, la competizione con i costruttori cinesi si fa più intensa e il software è diventato un elemento centrale per l’evoluzione dei modelli di business. In questo contesto Stellantis deve ridefinire priorità e investimenti, bilanciando la spinta verso l’innovazione con le esigenze dei singoli marchi, ognuno con un’identità precisa e con sfide differenti. Il nuovo piano dovrà dare risposte su tutto questo. E dovrà farlo in modo credibile.

Inoltre il piano dirà molto del lavoro fatto da Antonio Filosa e dalla sua idea per risollevare le sorti di Stellantis. Un appuntamento, quello del 21 maggio 2026, che potrebbe rappresentare uno spartiacque nella storia del Gruppo Stellantis e del futuro dei singoli marchi che ne fanno parte. Potrebbero esserci diverse sorprese. Staremo a vedere.