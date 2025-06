Stellantis, si cambia: Filosa lavora alla revisione del piano strategico

L’annuncio era nell’aria visto com’è cambiato il marcato auto negli ultimi tempi. Adesso, però, è arrivata l’ufficialità. Stellantis ha iniziato a rivedere il suo piano strategico a lungo termine e la notizia arriva direttamente dal nuovo CEO Antonio Filosa durante un incontro con la stampa.

Abbiamo già iniziato a esaminare il nostro piano strategico a lungo termine, che condivideremo quando saremo pronti.

L’attuale piano a lungo termine “Dare forward 2030“, presentato a marzo 2022 dall’ex CEO Carlos Tavares, punta a raddoppiare il fatturato netto entro la fine del decennio e a mantenere margini operativi a due cifre. Tuttavia, lo scorso anno Stellantis ha dovuto affrontare notevoli difficoltà commerciali e operative negli Stati Uniti e in Europa, che l’hanno costretta ad abbandonare i suoi obiettivi annuali e che hanno portato infine alle dimissioni di Tavares. Inoltre, il piano voluto dall’ex CEO di Stellantis si prefiggeva anche dei precisi obbiettivi per quanto riguarda il percorso di elettrificazione. Il mercato, però, è cambiato molto e Stellantis sta affrontando diverse sfide. Serve dunque una revisione del piano strategico e il nuovo CEO Filosa sta lavorando proprio a questo.

LE PRIORITÀ PER STELLANTIS

Del resto, nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto che diversi marchi del Gruppo hanno già cambiato i loro obiettivi, puntando ancora molto sull’ibrido dato che l’elettrico non sta crescendo come preventivato. Parlando con i giornalisti, Filosa ha delineato quattro priorità aziendali. La prima è la revisione del piano aziendale per preparare Stellantis al futuro. Un’altra priorità è far crescere il business, “lanciando i prodotti giusti che i clienti desiderano e che rappresentano il vero DNA dei nostri marchi iconici“.

Anche la qualità è presente nella lista del nuovo CEO. “Dobbiamo prefissarci l’obiettivo più alto in termini di qualità, e questo è il momento“. “E c’è anche un’altra priorità”, ha detto Filosa, coè “fare tutto questo con intensità e gioia!“. Basta usare termini come “ex-FCA” ed “ex-PSA” perché “noi siamo Stellantis“. Filosa ha affermato di voler creare una cultura aziendale in cui il rispetto delle persone sia il fondamento e in cui tutti possano esprimersi ed essere ascoltati.

Il nostro obiettivo è chiaro: prendere le decisioni giuste, mettendo al primo posto le nostre persone, mettendo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo e, nel fare ciò, creando valore. Creiamo un ambiente in cui il rispetto sia il fondamento di tutto. Un ambiente in cui le persone sappiano di poter parlare apertamente ed essere ascoltate. Quando avremo persone fantastiche, come voi, con obiettivi chiari e che lavorano insieme con rispetto e fiducia reciproca, tutto questo, unito alla nostra mentalità competitiva, ci renderà inarrestabili.



