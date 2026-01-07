Addio EQS: la prossima generazione della Mercedes Classe S avrà anche la versione elettrica

La prossima generazione della Mercedes Classe S è destinata ad essere proposta anche con una motorizzazione elettrica. Questo significa anche che la casa automobilistica ha deciso di mandare in pensione l’EQS. Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma la strada sembra essere questa, almeno così riferisce un rapporto di AutoExpress. L’attuale versione della Classe S è destinata a ricevere un restyling all’inizio di quest’anno, un aggiornamento molto importante su cui la casa automobilistica ha investito tanto. Con la prossima generazione che arriverà tra alcuni anni, le cose cambieranno molto dato che la futura Classe S sarà proposta sul mercato anche in una versione elettrica. L’arrivo sarebbe previsto entro la fine di questo decennio. Dunque, ci sarà sicuramente modo di saperne molto di più.

ADDIO ALLA EQS

Pare quindi che Mercedes abbiamo deciso di adottare una strategia più simile a quella della BMW. Invece di proporre modelli elettrici completamente separati come fa oggi con la Classe S e la EQS, l’azienda sta ora integrando le varianti elettriche nelle sue linee di modelli principali. Del resto, si tratta di una strada che ha già iniziato ad seguire. Pensiamo, ad esempio, alla nuova Mercedes CLA che è proposta sia in versione elettrica e sia ibrida. Stessa cosa per la nuova GLB fresca di presentazione. Quando arriverà, la Classe S elettrica sostituirà di fatto la EQS, che non ha mai raggiunto i livelli di vendita sperati da Mercedes.

Guardando al futuro, la nuova Classe S elettrica e quella endotermica potrebbero poggiare su piattaforma differenti. Tuttavia, differenze tecniche a parte, il design sarà sostanzialmente il medesimo. Parlando della prossima Classe S, il CEO della Mercedes Ola Källenius ha sottolineato che sarà importante venderla sia nelle configuraziona elettrica e sia in quella con motore a combustione.

Se non si crede che, quando arriverà la prossima Classe S, il mercato sarà al 100% elettrico, bisogna poter scegliere tra entrambe le soluzioni. Penso che questa sia sicuramente una delle lezioni apprese dai nostri veicoli elettrici di prima generazione in tutto il mercato. Bisogna offrire la versione elettrica e quella elettrificata ad alta tecnologia con motore a combustione interna senza compromessi.

Presto ovviamente per parlare delle specifiche ma visto il lavoro che sta portando avanti Mercedes nello sviluppo delle sue auto elettriche è possibile che la nuova Classe S elettrica possa disporre dei motori a flusso assiale di Yasa, oltre ad un’evoluzione delle attuali piattaforme per veicoli elettrici. Non rimane, quindi, che attendere novità.