Nuova Skoda Epiq si mostra ancora, il B-SUV elettrico prende forma: cosa sappiamo

Skoda Epiq sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica. Si tratta di un B-SUV elettrico che fa parte di quella famiglia di BEV più accessibili su cui sta lavorando il Gruppo Volkswagen. Modelli che poggeranno sulla piattaforma MEB+ e su cui il Gruppo tedesco sta puntando moltissimo per poter crescere nel segmento delle auto elettriche. La nuova Epiq è stata anticipata attraverso un concept al Salone di Monaco a settembre 2025. Concept che ha quindi offerto la possibilità di capire meglio le forme del modello di produzione. Intanto, il lavoro di sviluppo sta andando avanti e il nuovo B-SUV elettrico è stato ancora una volta intercettato su strada durante una sessione di test.

LA NUOVA EPIQ STA ARRIVANDO

Le foto spia mostrano una vettura ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Al di sotto, le forme sono oramai quelle definitive e da quanto si può vedere, il modello di produzione sarà molto simile al concept mostrato da Skoda al Salone di Monaco. Dunque, come sarà la nuova Skoda Epiq? Da quanto sappiamo, la lunghezza sarà di circa 4,1 metri e il nuovo modello sarà in grado di offrire una capacità di carico pari a 475 litri. Il nuovo B-SUV adotta il nuovo linguaggio di design Modern Solid e si caratterizza per proporre un frontale Tech-Deck Face nero lucido con luci diurne a LED a forma di T. Anche al posteriore si ripropone il layout a firma di T dei gruppi ottici, oltre agli stessi 8 elementi verticali presenti anche sulla parte frontale.

L’abitacolo ancora non si è visto ma potrebbe presentare diverse similitudini con quello della nuova Volkswagen ID. Polo che la casa automobilistica tedesco ha mostrato da poco. Se fosse così, avremo una strumentazione da 10,25 pollici e un sistema infotainment da 13 pollici. Non mancheranno, inoltre, alcuni comandi fisici per gestire le principali funzionalità della vettura. Non rimane che attendere ulteriori novità per saperne di più su aspetto esterno ed abitacolo.

Per quanto riguarda i powertrain, è possibile che la nuova Skoda Epiq possa condividere le medesime motorizzazioni della futura Volkswagen ID. Cross. Dunque, è possibile che troverà posto un’unità elettrica da 211 CV alimentata da una batteria con una capacità di 52 kWh per una percorrenza di oltre 400 km. Probabilmente ci saranno anche ulteriori versioni. Anche da questo punto di vista, però, si attendono ulteriori novità.

PREZZO

Quanto costerà la nuova Skoda Epiq? In passato la casa automobilistica si era limitata ad affermare che il prezzo sarà paragonabile a quello della sua controparte endotermica, la Skoda Kamiq. Dunque, si dovrebbe partire da circa 25.000 euro o poco più per la versione base.