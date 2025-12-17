Nuova Volkswagen ID. Cross 2026, ultime foto spia del B-SUV elettrico: ecco cosa sappiamo

Bisognerà attendere l’estate del 2026 per il debutto della nuova Volkswagen ID. Cross che abbiamo visto ancora come concept al Salone di Monaco. Lo sviluppo sta andando avanti e un muletto del B-SUV elettrico è stato intercettato su strada praticamente privo di camuffamento, un’occasione quindi per vederlo meglio e valutare il suo aspetto. Si tratterà di un modello molto importante per la casa automobilistica che il prossimo anno porterà al debutto anche la nuova ID. Polo ad un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. Volkswagen intende quindi puntare su auto più piccole ed accessibili per aumentare la sua presenza nel segmento delle elettriche. Il prossimo anno sarà quindi fondamentale per i piani del costruttore tedesco.

UN NUOVO B-SUV ELETTRICO IN ARRIVO

Intanto, il lavoro di sviluppo va avanti e queste nuove foto spia permettono di apprezzare meglio le forme della nuova Volkswagen ID. Cross che presenta un aspetto del tutto simile a quello del concept mostrato al Salone di Monaco. Sappiamo già che il concept Volkswagen ID. Cross misura 4.156 mm lunghezza x 1.839 mm larghezza x 1.588 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Quindi anche le misure del modello di produzione dovrebbero essere più o meno queste. Le nuove foto spia non permettono di vedere gli interni ma l’abitacolo del modello di serie alla fine non dovrebbe differire troppo da quello del concept con un quadro strumenti digitale dietro al volante ed un ampio display per il sistema infotainment collocato al centro della plancia.

L’ambiente dovrebbe presentare uno stile minimalista ma ci saranno comunque alcuni comandi fisici per poter gestire con facilità alcune delle principali funzionalità della vettura in maniera intuitiva senza dover essere costretti da utilizzare per forza solamente l’infotainment. La nuova Volkswagen ID. Cross poggia sulla piattaforma MEB+ che sarà anche alla base della ID. Polo e di molti dei nuovi modelli elettrici del Gruppo Volkswagen. Le complete specifiche non sono ancora state ovviamente svelate. Tuttavia, sappiamo che il concept poteva contare su di un motore elettrico da 211 CV alimentato da una batteria con una capacità non dichiarata in grado di offrire un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP. Powertrain che probabilmente troveremo anche nel modello di produzione dato che anche la ID. Polo ne dispone. La compatta ci aiuta a scoprire che la batteria dovrebbe disporre di una capacità di 52 kWh. Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi.