Batterie allo stato solido, Welion raggiunge 824 Wh/kg e punta ancora più in alto

Le batterie allo stato solido sono al centro di un ampio di battito. Sulla carta dovrebbero far fare alle auto elettriche un salto importante in termini di autonomia e di ricarica. Al momento, comunque, si sta ancora lavorando al loro sviluppo. In alcuni casi sono già partiti i test su strada e c’è chi punta ad offrire i primi modelli dotati di questa tecnologia nel giro di un paio di anni. Tuttavia, per una vera disponibilità di massa si parla di almeno il 2030. Intanto, il lavoro di sviluppo delle batterie allo stato solido sta andando avanti e dalla Cina arriva una novità molto interessante. Welion ha infatti comunicato di aver raggiunto una densità energetica pari a 824 Wh/kg anche se si tratta ancora di test in laboratorio. L’obiettivo è comunque ancora più ambizioso dato che l’azienda cinese punta ad arrivare a raggiungere una densità energetica di ben 1.000 Wh/kg nel lungo termine.

I nostri test di laboratorio hanno dimostrato che le batterie allo stato solido hanno densità energetiche che raggiungono gli 824 Wh/kg e prevediamo di superare la barriera dei 1000 Wh/kg nel lungo termine.

Così si è espresso Yu Huigen, presidente di Welion, parando con l’emittente statale cinese CCTV.

DIVERSI OSTACOLI ANCORA DA SUPERARE

Anche se ancora a livello di laboratorio, il risultato ottenuto è interessante in ottica futura. Tuttavia, Yu Huigen ha ammesso che il lavoro da fare è ancora molto e che ci sono diversi ostacoli da superare, in particolare i costi delle materie prime nei sistemi elettrolitici a base di solfuro. Insomma, prima di arrivare ad una commercializzazione in massa, c’è ancora molto da fare. Proprio per questo, il presidente di Welion ha ammesso che inizialmente queste nuove batterie saranno utilizzate in applicazione dove il prezzo non è un fattore determinante. Dove? Secondo Yu Huigen, i robot umanoidi sono un promettente campo di applicazione iniziale per questa tecnologia.

Welion New Energy dispone di impianti a Pechino, Jiangsu, Zhejiang e Shandong, con un’attuale capacità produttiva annua di 28,2 GWh e prevede di superare i 100 GWh. Lo stabilimento di Shenzhen dell’azienda funge da banco di prova per le batterie allo stato solido, con una produzione su larga scala prevista per il 2027. Ricordiamo che questa azienda in passato aveva sviluppato per NIO le batterie allo stato semi solido.