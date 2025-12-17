Cerca

Tesla brevetta un tetto per portare Starlink sulle sue auto

Tesla ha brevettato un tetto per le sue vetture di nuova concezione che permetterebbe l'integrazione di Starlink

Filippo Vendrame
Pubblicato il 17 dic 2025

E se sulle Tesla del futuro arrivasse l’integrazione di Starlink? Un recente brevetto della casa automobilistica americana accenna proprio a tale possibilità. Del resto, non ci sarebbe nulla di strano. Elon Musk, come ben sappiamo, è attivo su più fronti e sfruttare le sinergie delle sue aziende sarebbe una cosa assolutamente normale. Dunque, portare Starlink all’interno delle sue auto elettriche non sarebbe assolutamente strano. Il brevetto (Pub. No. US 2025/0368267), quindi, che dice? Descrive un tetto per le vetture di nuova concezione realizzato con materiali polimerici “trasparenti” alle radiofrequenze. Significa che quindi il tetto non blocca i segnali verso l’esterno come nel caso delle comunicazioni verso i satelliti di Starlink.

CONNETTIVITÀ SATELLITARE PER LE AUTO

Insomma, Tesla ritiene che il nuovo design del tetto del veicolo, composto da materiali differenti da quelli utilizzati oggi sulle vetture, consentirebbe all’azienda di integrare le moderne tecnologie veicolari, “in particolare quelle che richiedono la trasmissione e la ricezione di radiofrequenze“. Insomma, niente tetto in metallo o in vetro ma piuttosto un materiale realizzato con polimeri come policarbonato, acrilonitrile-butadiene-stirene o acrilonitrile-stirene-acrilato. Questi materiali permettono ancora di offrire i necessari standard di sicurezza in caso di incidente, garantendo anche un buon comfort acustico. Contestualmente, non schermano le comunicazioni, consentendo quindi l’integrazione di soluzioni di connettività come Starlink.

La connettività satellitare sarebbe interessante per offrire alle Tesla un punto di accesso ad Internet ad alta velocità anche laddove la connettività mobile è scarsa o addirittura assente. Potrebbe essere potenzialmente interessante anche per i robotaxi di Tesla. Insomma, diverse opportunità.

FOCUS SULLA SICUREZZA

Come accennato prima, i materiali ipotizzati nel brevetto dovrebbero comunque garantire adeguati standard di sicurezza. Proprio per questo, nel brevetto Tesla prevede di realizzare i tetti a quattro strati per aumentare la sicurezza e la rigidità, riducendo al contempo rumore e vibrazioni. Tesla adotterà davvero Starlink sulle sue vetture introducendo questi nuovi tetti? Come tutti i brevetti, anche qui viene descritta una possibilità. L’idea potrebbe finire in un cassetto o trovare applicazione pratica.

