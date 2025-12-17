Telepass aiuta i viaggiatori a Natale: 1 anno di abbonamento gratis e 50% sui pedaggi

Durante le feste di fine anno milioni di italiani si sposteranno in auto per raggiungere parenti, amici e la destinazione delle proprie vacanze. Per risparmiare tempo, molti di loro prenderanno l’autostrada, con relativi costi e perdite di tempo al casello.

Ed è proprio a loro che Telepass si rivolge con la sua ultima offerta: 1 anno di abbonamento a Telepass Sempre gratis e 50% di sconto sui pedaggi, inserendo il codice promozionale 50PED in app al momento della sottoscrizione. Il download dell’app è gratuito e disponibile sia sui dispositivi Android che su iPhone.

L’ultima offerta sull’abbonamento Telepass Sempre

Gli utenti che attivano Telepass Sempre via app entro l’11 gennaio 2026 beneficeranno di 12 mesi di abbonamento gratis e fino al 50% sui pedaggi. Non sono previsti costi di attivazione.

Al termine del primo anno l’abbonamento si rinnoverà a 3,90 euro al mese, con tutti i servizi di mobilità inclusi, tra cui il pagamento della sosta sulle strisce blu direttamente da app senza costi aggiuntivi, il rifornimento di carburante e la ricarica elettrica in pochi clic, più il pagamento del bollo auto in pochi secondi.

Tornando invece al 50% di sconto sui pedaggi, la promozione in corso prevede un rimborso massimo di 5 euro al mese, per un totale di 30 euro in sei mesi. Nell’iniziativa rientrano tutti i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Per attivare il cashback sui pedaggi occorre rispettare la data di scadenza dell’11 gennaio 2026 per la sottoscrizione di Telepass Sempre e l’inserimento del codice 50PED in app entro quindici giorni dalla data di attivazione.

A tutto questo, infine, si aggiunge il dispositivo Telepass colorato, offerto in omaggio fino al 10 febbraio 2026 anziché al prezzo di listino pari a 100 euro.