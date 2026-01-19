Chery accelera sulle batterie allo stato solido: già nel 2026 sulla shooting brake Exeed Liefeng

Chery punta ad essere tra le prime ad adottare le batterie allo stato solido all’interno di un’auto di serie. A quanto pare, l’obiettivo è di farcela già entro il 2026 ed il modello scelto è la shooting brake Liefeng che sarà venduta attraverso il marchio Exeed. La tecnologia allo stato solido promette molto e dovrebbe consentire alle auto elettriche di fare un importante salto avanti in termini di autonomia e di ricarica. Di questa vettura ancora non conosciamo tutte le caratteristiche tecniche ma a quanto pare grazie alla sua batteria di nuova generazione sarà in grado di percorrere ben 1.500 km con un pieno di energia (CLTC). Attenzione, però, non solo in condizioni ottimali ma pure in presenza di temperature estremamente rigide, addirittura meno 30 gradi. Un modo per dimostrare tutte le potenzialità di tale tecnologia.

LA BATTERIA ALLO STATO SOLIDO DI CHERY

Chery sta investendo molto nello sviluppo delle batterie allo stato solido, tanto da aver fondato il Chery Solid-State Battery Research Institute che si occupa proprio di questa nuova tecnologia. Della batteria che sarà effettivamente utilizzata non concociamo i dettagli ma secondo la stampa cinese dovrebbe derivare dalla batteria Rhino S che può contare su di una densità energetica pari a 600 Wh/kg. In passato, su questa batteria si diceva che adottava un elettrolita di nuova generazione in abbinamento a un materiale catodico al manganese ricco di litio. Inoltre, ha superato con successo diversi test di sicurezza tra cui quello di penetrazione, senza prendere fuoco o produrre fumo.

A quanto pare, uno dei punti di forza di queto accumulatore sarà proprio il funzionamento a temperature molto basse. L’azienda ha infatti affermato che le batterie possono funzionare in modo affidabile a meno 30 gradi. Inoltre, si prevede che la nuova Liefeng sarà dotata di un’architettura a 800 V e di un motore elettrico in grado di raggiungere i 30.000 giri al minuto. La shooting brake dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiungere una velocità massima di 260 km/h.

L’utilizzo delle batterie allo stato solido seguirà un approccio graduale. Nel corso del 2026 un primo lotto di veicoli sarà impiegato nei settori del ride-hailing e del noleggio per raccogliere ulteriori dati. Nel 2027, invece, partirà la produzione in massa. Dunque, tutto molto interessante ma ci sarà da capire se davvero si riuscirà a centrare questi traguardi. C’è molto entusiasmo su questa tecnologia ma molti esperti frenano e hanno più volte ribadito che la tecnologia è ben lontana dall’essere pronta per la commercializzazione su larga scala.