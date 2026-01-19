Porta sci e snowboard sulla tua auto senza spendere una fortuna

Questo è il periodo dell’anno perfetto per settimane, bianche, giornate sulla neve e weekend sulle piste da sci. Spesso però molti rinunciano a partire per la mancanza di spazio nell’auto per trasportare tutto l’occorrente. Per non rinunciare alla bellezza di giornate in alta quota, con la famiglia, i figli o un gruppo di amici, su Amazon è in vendita il portasci da tetto Iceberg MENABO, in offerta con il 13% di sconto. Un accessorio fondamentale per organizzare la prossima discesa sulla neve senza sacrificare lo spazio del bagagliaio della propria auto.

L’alleato perfetto per il prossimo weekend

Con il portasci Iceberg Menabo si ha la possibilità di trasportare 4 paia di sci o 2 snowboard. si monta sulle barre da tetto dell’auto tramite un sistema di fissaggio a T‑slot standard da 20 mm (il profilo più diffuso nei portapacchi moderni). Questo tipo di aggancio permette un collegamento diretto con le barre portaoggetti dell’auto, garantendo stabilità al carico durante il trasferimento.

Questo portasci ha struttura in alluminio (un materiale leggero ma allo stesso tempo robusto), in grado di resistere alle sollecitazioni di un tragitto in autostrada o sulle strade di montagna. Ogni dettaglio è pensato con cura. Le superfici di contatto con l’attrezzatura, infatti, prevedono un rivestimento in gomma antigraffio, così da ridurre l’usura degli sci e delle tavole da snowboard. È presente anche un sistema di blocco con serratura per mettere al sicuro la propria attrezzatura dai possibili tentativi di furto.

Con una spesa minima si ha la possibilità di sistemare la propria auto per andare il prossimo fine settimana o la prima giornata utile sulla neve. Così da vivere qualche ora di relax e divertimento, senza preoccupazioni o ingombri particolari per la propria auto.