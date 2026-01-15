Auto elettriche, Dongfeng testa le batterie allo stato solido in condizioni di freddo estremo

La Cina continua a voler essere protagonista anche con le batterie allo stato solido. Le aziende e le case automobilistiche cinesi stanno investendo molto in questa tecnologia e stanno continuando a fare importanti passi avanti. Dongfeng, in particolare, è impegnato a lavorare nello sviluppo delle sue batterie allo stato solido. Sebbene con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, come avevamo scritto un po’ di tempo fa, l’azienda cinese punta ad iniziare la produzione in massa delle sue batterie con una densità energetica pari a 350 Wh/kg nel 2027. Intanto, lo sviluppo sta andando avanti e adesso c’è una novità. Infatti, Dongfeng ha annunciato di aver iniziato i test invernali con le sue vetture elettriche prototipo dotate della tecnologia degli accumulatori allo stato solido.

Una flotta di queste vetture è partita da Wuhan per recarsi a Mohe (nella parte più settentrionale della Cina), dove i veicoli saranno sottoposti a rigorosi test in condizioni climatiche particolarmente sfidanti.

IL PROGRAMMA DEI TEST

Dongfeng vuole quindi verificare il funzionamento e il rendimento delle batterie allo stato solido in presenza di temperature molto basse, in condizioni reali e non cioè di laboratorio. A quanto pare, il programma dei test si concentrerà su tre aspetti differenti: autonomia, capacità di ricarica e affidabilità in condizioni di basse temperature. Per valutare tutti questi aspetti, saranno condotti oltre 70 test diversi in ambienti estremi, con temperature comprese tra meno 30 e meno 40 gradi. Questi test in condizioni reali rappresentano quindi un passaggio molto importante per la validazione finale di questa tecnologia in vista dell’avvio della produzione in massa.

LE BATTERIE ALLO STATO SOLIDO DI DONGFENG

Questi accumulatori, stando a quanto riferito in passato, dispongono di una densità energetica pari a 350 Wh/kg. Secondo la casa automobilistica cinese, offrono elevata sicurezza, maggiore autonomia e resistenza alle basse temperature, consentendo ai veicoli di raggiungere una percorrenza di oltre 1.000 km. Dongfeng ha poi aggiunto che le sue batterie hanno già superato rigorosi test di scurezza. L’azienda può già contare su di una linea di produzione pilota per batterie allo stato solido da 0,2 GWh. Sarà quindi molto interessante attendere informazioni sui risultati di questi test delle batterie allo stato solido in condizioni climatiche particolarmente sfidanti.