Audi Q5 in pista, oltre ai cordini: "The Other Monza" | Video

Come dimostrare le potenzialità delle nuove Audi Q5 e Audi SQ5? La casa dei 4 anelli ha voluto realizzare un particolarissimo video, “The Other Monza“, in cui il SUV scende in pista a Monza, ma non nella maniera che si potrebbe pensare. Del resto, per quanto la nuova SQ5 sia un modello performante, con un V6 3.0 TFSI da 367 CV, la pista non è certo il suo ambiente naturale.

OLTRE AI CORDOLI

Audi ha quindi voluto andare oltre ai cordoli. Il SUV ha dato prova della sua versatilità, alternando asfalto, passaggi sui cordoli e off-road. Ovviamente, non poteva certo mancare un passaggio sulla Sopraelevata, simbolo della pista di Monza. Insomma, per Audi Q5, la casa automobilistica tedesca ha scelto una strada differente e spettacolare per pubblicizzare le sue caratteristiche. Un modello che può contare nella sua più raffinata versione top di gamma, su sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica che si avvalgono della gestione individuale di ciascun ammortizzatore elettroidraulico e consentono di variare sino a 60 mm l’altezza da terra.

AUDI Q5, LA GAMMA

Come detto, ad esibirsi nel video è stata Audi SQ5, la versione più performante del SUV tedesco. La gamma, però, è più articolata e include ulteriori motorizzazioni. Abbiamo, innanzitutto, il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm di coppia in abbinamento alla trazione anteriore o integrale quattro ultra. C’è poi il modello diesel, equipaggiato con un 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia con trazione integrale quattro ultra. In gamma troviamo anche la versione con il V6 3.0 TDI a doppia sovralimentazione da 299 CV. Non manca nemmeno la Plug-in Audi Q5 e-hybrid quattro in due potenze di sistema: 299 CV e 367 CV. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria da 25,9 kWh (20,7 kWh utilizzabili) per un’autonomia in solo elettrico di circa 100 km. I prezzi in Italia partono da 63.250 euro.

IL 2025 DI AUDI IN ITALIA

Lo scorso anno si è chiuso positivamente per Audi nel nostro Paese. Con 68.845 vetture vendute (+1,4% sul 2024), Audi Italia ha fatto registrare le immatricolazioni più elevate di sempre ottenendo, contestualmente, un market share record del 4,51%. Bene Q5 con un +23% rispetto all’anno precedente.