Honda svela Base Station, la nuova roulotte smart con pannelli solari

Honda sta lavorando su diversi nuovi modelli che vedremo nel corso dei prossimi anni. I suoi centri di ricerca e sviluppo di Los Angeles e Ohio si stanno occupando di sviluppare anche qualcosa di alternativo e soprattutto di curioso. La casa automobilistica ha quindi svelato Base Station Prototype, una roulotte che unisce un design modulare ad una gestione smart degli spazi. Non si tratta di un esercizio di stile o di un concept una tantum perché, a quanto pare, presto sarà messa in vendita.

LA NUOVA ROULOTTE HONDA: PICCOLA E SMART

Base Station è stato sviluppato adottando la filosofia Honda che punta ad ottimizzare comfort e usabilità riducendo al minimo la complessità superflua. Questa roulotte è stata pensata per tutti coloro che amano la vita all’aria aperta, sia per gli irriducibili del campeggio e sia per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. I suoi punti di forza? Sebbene le precise specifiche tecniche non siano state condivise, secondo Honda le sue dimensioni compatte permettono a questa roulotte di poter entrare facilmente in un garage. Di conseguenza, è anche più leggera e può essere trainata senza problemi da modelli come Honda CR-V o addirittura da modelli elettrici come Honda Prologue o il prossimo SUV Honda Series 0.

Si nota comunque un attento studio aerodinamico con superfici pulite, ampie finestre e angoli arrotondati. Lungo il lato è presente anche una striscia a LED personalizzabile in intensità e colore, che può essere utilizzata sia per il campeggio e sia da elemento decorativo. Honda non ha voluto mostrare gli interni. Tuttavia, vengono descritti come spaziosi e luminosi grazie alle ampie superfici vetrate. Il tetto sollevabile a soffietto e il pavimento ribassato consentono di arrivare a disporre di 2,13 metri di altezza interna. Si accede attraverso un portellone posteriore e tutti i finestrini laterali possono essere sostituiti o personalizzati. Complessivamente, c’è spazio fino a 4 persone. Un divano si trasforma in un letto matrimoniale e opzionalmente è disponibile un letto a castello per i bambini. Tra gli accessori anche un climatizzatore per rendere la vita a bordo più confortevole.

A differenza di altre roulotte, Honda Base Station non include un bagno e nemmeno la cucina. Offre invece un angolo cottura esterno opzionale con acqua corrente e piano cottura a induzione, oltre a una doccia esterna. Inoltre, non mancano pannelli solari per alimentare tutti i dispositivi elettrici. C’è anche una batteria di accumulo. In ogni caso, la roulotte può essere collegata anche una fonte di energia esterna. Il prezzo e la data di lancio non sono ancora stati annunciati, ma Honda afferma che la Base Station avrà un “prezzo competitivo".