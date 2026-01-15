Nuova Volvo EX60, primo sguardo agli interni del SUV: tanta tecnologia e ci sarà Gemini

Il conto alla rovescia è partito. Il 21 gennaio sarà svelata ufficialmente la nuova Volvo EX60, un SUV elettrico che introdurrà diverse importanti novità tecniche tra cui la nuova architettura SP3. Modello che promette di rendere l’ansia da autonomia un lontano ricordo dato che la casa automobilistica ha già fatto sapere che potrà contare su 810 km di autonomia (WLTP). Adesso, a poco meno di una settimana dal debutto, la casa automobilistica ha condiviso un nuovo teaser del SUV che permette di dare un primo sguardo agli interni. In particolare, possiamo osservare che la plancia sarà dominata da un ampio schermo touch del sistema infotainment che come da tradizione Volvo, è verticale.

Sulla schermata vediamo il navigatore attivo, basato ovviamente su Google Maps e i comandi del clima sulla parte basso del display. Ancora più interessante, si vede la presenza di Gemini. Infatti, Volvo punterà ad offrire tanta tecnologia sfruttando l’intelligenza artificiale sempre più presente sulle moderne vetture. La nuovo Volvo EX60 potrà quindi contare sull’assistente vocale di Google che permetterà al conducente e ai passeggeri di poter gestire le diverse funzionalità dell’auto con la voce, senza dover usare le mani. Il tutto, attraverso un dialogo naturale e interattivo, senza dover ricordare comandi specifici.

VOLVO EX60: TANTA TECNOLOGIA PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI GUIDA

Cosa sarà possibile fare utilizzando Gemini? Volvo fa alcuni esempi. Oltre a gestire le funzioni dell’auto, infatti, sarà possibile, per esempio, chiedere a Gemini di trovare l’indirizzo di una prenotazione di un albergo all’interno delle proprie e-mail, verificare se un articolo acquistato di recente può entrare nel bagagliaio dell’EX60 o fornire idee per un prossimo viaggio. Per gestire le funzionalità avanzate basate sull’AI serve anche un hardware dotato di una grande potenza di calcolo. Proprio per tale motivo, il SUV elettrico adotta la piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione sviluppata da Qualcomm per disporre del livello di potenza di elaborazione più elevato mai raggiunto in un’auto Volvo. A tutto questo si aggiunge la piattaforma Snapdragon Auto Connectivity sempre di Qualcomm, che garantisce agli utenti la connettività necessaria, consentendo loro di sfruttare al massimo i quattro anni di dati illimitati gratuiti.

Per gli avanzati sistemi di assistenza alla guida, Volvo ha scelto la piattaforma NVIDIA Drive. Non mancheranno gli aggiornamenti OTA che consentiranno alla casa automobilistica di migliorare le funzioni già esistenti, oltre ad introdurne di nuove nel corso del tempo. Insomma, la nuova Volvo EX60 sembra sempre di più un’auto dalle caratteristiche tecniche molto interessanti. Tra meno di una settimana scopriremo tutti i suoi segreti.