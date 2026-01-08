La nuova Volvo EX60 sta arrivando: 810 km di autonomia e ricarica a 400 kW contro l'ansia da autonomia

Il 21 gennaio sarà svelata ufficialmente la nuova Volvo EX60. Si tratta di un SUV elettrico che porterà al debutto la nuova architettura SPA3, la più avanzata fino a questo momento sviluppata dalla casa automobilistica per le sue auto elettriche. A poche settimane dal debutto di questo modello, Volvo ha voluto raccontare qualche dettaglio in più, fornendo alcune anticipazioni sulle specifiche che si preannunciano molto interessanti.

STOP ALL’ANSIA DA AUTONOMIA

Le auto elettriche hanno poco autonomia? Con la nuova EX60, Volvo vuole mettere la parola fine all’ansia da autonomia che ancora frena le persone ad acquistare un modello a batteria. Infatti, la casa automobilistica dichiara che il suo nuovo SUV elettrico potrà contare su di un’autonomia di ben 810 km nella configurazione a trazione integrale. Nessun problema nemmeno quando si deve ricaricare perché dalla colonnine HPC in corrente continua, sarà possibile raggiungere una potenza di picco di 400 kW. In 10 minuti sarà possibile recuperare 340 km di percorrenza. Oltre a questo, Volvo vuole garantire la massima sicurezza e affidabilità nel tempo. Per tale motivo, la nuova EX60 sarà proposta con una garanzia di 10 anni sulla batteria.

IL SEGRETO È NELLA NUOVA PIATTAFORMA

La EX60 è stata progettata per rivoluzionare il settore. La nostra nuova architettura per veicoli elettrici consente di indirizzare in maniera diretta le principali criticità che i clienti incontrano quando valutano il passaggio a un’auto completamente elettrica. Ciò di traduce in un’autonomia ai vertici della categoria e tempi di ricarica rapidi, che sanciscono definitivamente il superamento dell’ansia da autonomia.

Così si è espresso Anders Bell, Chief Technology Officer di Volvo, parlando del nuovo modello. Il punto di forza del SUV è dunque la nuova architettura che consente di massimizzare l’efficienza dei principali sistemi interni dell’auto. Inoltre, l’integrazione diretta della batteria nella struttura dell’auto grazie alla tecnologia “cell-to-body” e la progettazione interna dei motori elettrici rendono il nuovo SUV elettrico più efficiente dal punto di vista energetico e permettono di ridurre il peso superfluo.

MEGA CASTING

La nuova Volvo EX60 introduce anche un’ulteriore elementi di novità. Infatti, il SUV sarà costruito con l’ausilio della tecnologia del mega casting nel processo produttivo, grazie alla quale è stato possibile sostituire la realizzazione di centinaia di componenti stampate con una singola fusione di alta precisione. Grazie a questa soluzione è stato possibile arrivare a ridurre il peso di circa 200 kg, aumentando l’autonomia e la distanza percorribile.

RICARICA ULTRAFAST

La nuova piattaforma supporta anche un’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Parlando della batteria, Volvo fa sapere che il SUV utilizza algoritmi sviluppati dalla società Breathe Battery Technologies. Questi consentono all’auto di adeguare costantemente le modalità di assorbimento di energia della batteria, mantenendo l’algoritmo nel suo intervallo di funzionamento ideale in ogni momento e con qualsiasi condizione meteorologica.