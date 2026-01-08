Frecce Trenitalia, arriva il dynamic pricing: un algoritmo deciderà i prezzi dei biglietti

Dal primo gennaio 2026 è scattata un’importante novità per chi viaggia con i treni ad alta velocità di Trenitalia. Infatti, l’azienda ha introdotto un sistema di dynamic pricing. Si tratta sostanzialmente di un sistema di tariffazione dinamica che lega il costo del biglietto alla domanda. Si tratta di un meccanismo già adottato in altri settori, tra cui quello del trasporto aereo, che adesso viene applicato al trasporto ferroviario italiano ma solamente sui biglietti delle Frecce.

COME FUNZIONA IL DYNAMIC PRICING

Il funzionamento di questo sistema è semplice. In breve, il prezzo del biglietto varia in base alla domanda. Se c’è molta richiesta per i biglietti di una corsa in un determinato giorno e ora, il prezzo tenderà a salire. Viceversa, se la richiesta è bassa, il costo del biglietto tenderà a diminuire. Il tutto sarà gestito da uno speciale algoritmo messo a punto da Trenitalia che prende in considerazione una serie di parametri tra cui il numero dei biglietti veduti, la fascia oraria, il giorno della settimana, la prossimità della partenza, il periodo dell’anno e i prezzi applicati dalla concorrenza.

PRENOTARE IN ANTICIPO CONVERRÀ

La prima diretta conseguenza di questo nuovo sistema è che i tempi di prenotazione diventeranno ancora più importanti. Acquistare un biglietto con largo anticipo potrebbe diventare più conveniente dato che solitamente, con l’avvinarsi della partenza, aumentano le prenotazioni. Ovviamente c’è la preoccupazione che il nuovo sistema possa portare a rende mediamente più caro viaggiare con le Frecce. Tuttavia, Trenitalia fa sapere che il nuovo sistema non è automatico nel senso che i prezzi suggeriti dall’algoritmo saranno gestiti e filtrati dalla direzione marketing che deciderà come modulare le tariffe. Ad esempio, l’azienda rassicura che sono previsti dei tetti massimi di costo per evitare impennate in alcuni periodi dell’anno.

Grazie a questo nuovo sistema, Trenitalia punta a raggiungere un tasso più elevato di riempimento dei treni, soprattutto verso giorni e fasce orarie meno richiesti. Il nuovo meccanismo dei prezzi dinamici dei biglietti riguarda esclusivamente Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Restano fuori Intercity e regionali. A seguito di questa novità, sulle Frecce sparisce la quota fissa di biglietti scontati nelle fasce “Economy” e “Super Economy”, normalmente i primi a essere venduti.