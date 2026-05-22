Changan, all'Automotive Dealer Day 2026 con un nuovo modello per l'Europa

Changan ha scelto la prestigiosa vetrina dell’Automotive Dealer Day 2026 di Verona per consolidare la propria strategia di crescita nel mercato italiano, promuovendo una visione della mobilità tecnologicamente avanzata e costruita sulle reali esigenze degli automobilisti europei. L’evento, svoltosi dal 19 al 21 maggio, ha visto la partecipazione eccezionale del board di Changan Automobile, a testimonianza della centralità dell’Italia nel percorso di espansione internazionale del brand. In questa cornice vi è stato anche lo spazio per l’anteprima di un succulento nuovo modello.

Il debutto della Deepal S05 Ultra Hybrid

Dunque, come dicevamo, grande protagonista della manifestazione è stata l’anteprima della Deepal S05 Ultra Hybrid, un C-SUV progettato in modo specifico per l’Europa. Questo modello rappresenta un punto di equilibrio tra efficienza e libertà di utilizzo grazie alla tecnologia ibrida plug-in: offre infatti fino a 100 chilometri di autonomia in modalità 100% elettrica e oltre 1.000 chilometri di autonomia combinata.

Il sistema propulsivo combina un motore a benzina da 1,5 litri con un’unità elettrica da 172 kW, sprigionando una potenza massima di 258 CV. Un dato tecnico di rilievo riguarda la batteria al Litio-Ferro-Fosfato (LFP) da 18,42 kWh, che supporta una ricarica rapida fino a 55 kW, permettendo di passare dal 30% all’80% della carica in soli 15 minuti.

Disegnata a Torino

La presenza di Changan a Verona non si è limitata all’ibrido. Lo stand, concepito come una moderna garden lounge, ha ospitato anche i SUV 100% elettrici Deepal S07 BEV e Deepal S05 BEV. Entrambi i modelli vantano un forte legame con il nostro Paese, essendo stati disegnati presso il Changan Design Center Europe di Torino. La Deepal S07 si distingue per un’autonomia fino a 475 km e un design già pluripremiato, mentre la S05 BEV offre prestazioni brillanti, con una versione a trazione integrale capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

Rete di vendita e infrastrutture

L’offensiva di Changan in Italia poggia su basi industriali solide. La rete di vendita, che conta attualmente 40 showroom, punta a raggiungere i 70 punti vendita entro la fine del 2026. A supporto della rete e dei clienti, è già operativo un hub logistico a Verona di 13.000 mq che garantisce la consegna dei ricambi in 24/48 ore in tutta Italia. Infine, grazie alla partnership con Findomestic BNP Paribas, il brand offre soluzioni di finanziamento e leasing su misura, rendendo i nuovi modelli già ordinabili e pronti a conquistare le strade italiane.