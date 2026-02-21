Changan Deepal S05, tutte le versioni e i prezzi del nuovo SUV elettrico

Sempre più marchi cinesi alla conquista del mercato auto italiano. Tra gli ultimi ad arrivare c’è Changan che vuole ritagliarsi un suo spazio e per farlo punterà su due SUV elettrici, gamma già destinata, comunque, ad essere ampliata nel corso del tempo. Tra i primi modelli ad arrivare in Italia c’è la nuova Changan Deepal S05 proposta sia con un singolo motore e la trazione posteriore e sia con doppio propulsore e la trazione integrale. Modello al cui interno c’è un po’ di Italia dato che è stato disegnato nel centro stile che si trova a Rivoli in provincia di Torino. Con il via alla commercializzazione rivediamo le principali caratteristiche di questo SUV elettrico i cui prezzi partono da 36.990 euro.

DIMENSIONI E INTERNI

Changan Deepal S05 misura 4.620 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2.880 mm. SUV elettrico che si caratterizza per disporre di linee pulite ed un frontale chiuso dotato di fari allungati e dalle forme sottili. A bordo lo stile è minimalista come va di moda oggi. Niente quadro strumenti dietro al volante ma solo un maxi display centrale da 15,4 pollici dell’infotainment da cui gestire tutte le principali funzionalità dell’auto. Sul tunnel centrale c’è invece un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Il bagagliaio offre una capacità di 492 litri e c’è pure un frunk da 159 litri buono per contenere i carvi della ricarica. Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare ulteriormente lo spazio all’interno dell’abitacolo.

MOTORI E AUTONOMIA

Come accennato prima sono due i powertrain con cui il SUV elettrico è proposto. La versione con singolo motore e la trazione posteriore può contare su 200 kW (272 CV) e 290 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 180 km/h. La batteria LFP dispone di una capacità pari a 68,8 kWh per un’autonomia di 485 km WLTP. In corrente alternata è possibile ricaricare fino a 11 kW, mentre in corrente continua fino a 200 kW,

C’è poi la versione AWD con doppio motore e la trazione integrale. Potenza di 320 kW (435 CV) e 502 Nm di coppia, quanto basta per passare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Velocità massima di 180 km/h. Non cambia la batteria e quindi l’autonomia è di 445 km.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Changan Deepal S05 è disponibile in Italia negli allestimenti Pro e Max. La dotazione di serie sin dall’allestimento base prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, luci full LED, vetri posteriori oscurati, sedili in ecopelle, sedili anteriori regolazione elettrica, divanetto posteriore reclinabile 60:40, cruise control adattivo, monitor centrale da 15,4 pollici e sistema keyless. L’allestimento top di gamma aggiunge tetto panoramico, portellone posteriore elettrico, volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati e ventilati e head-up display oltre al pad per la ricarica wireless degli smartphone. I prezzi partono da 36.900 euro.

Changan Deepal S05 RWD Pro: 36.990 euro

Changan Deepal S05 RWD Max: 39.990 euro

Changan Deepal S05 AWD Max: 42.990 euro

L’offerta di lancio prevede una rata mensile a partire da 299 euro mensili, con prezzo promozionale da 31.990 euro in caso di finanziamento. La casa automobilistica copre l’auto con una garanzia di 7 anni o 160.000 km. La parte elettrica è coperta per 8 anni o 200.000 km.