Nuova Changan Deepal S05 al debutto in Italia: caratteristiche e prezzo del SUV elettrico

Changan punta a ritagliarsi un suo spazio all’interno del mercato italiano e lo farà attraverso una gamma di modelli che crescerà nel corso dei prossimi anni. Accanto alla Changan Deepal S07 di cui abbiamo parlato da poco, la casa automobilistica porterà anche la Changan Deepal S05, un SUV elettrico che avevamo visto al Salone di Monaco e che adesso sta arrivando in Italia. Andrà a collocarsi sotto alla S07 e adesso conosciamo anche i prezzi per il nostro mercato.

DEEPAL S05: CARATTERISTICHE

Come per la S07, anche in questo modello c’è un po’ di Italia dato che la S05 è stata disegnata a Rivoli. Il nuovo SUV elettrico in arrivo nel nostro Paese misura 4.620 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2.880 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 492 litri e c’è pure un frunk da 159 litri buono per contenere i carvi della ricarica. Modello che si caratterizza per offrire linee pulite ed un frontale chiuso dotato di fari allungati e dalle forme sottili. Salendo a bordo della nuova Changan Deepal S05 troviamo un ambiente dallo stile minimalista dove ovviamente non può mancare la tecnologia. Niente quadro strumenti dietro al volante ma solo un maxi display centrale da 15,4 pollici dell’infotainment da cui gestire tutte le principali funzionalità dell’auto.

Per quanto riguarda il powertrain, il SUV sarà proposto in due versioni, entrambe alimentate da una batteria con una capacità di 68,8 kWh. La versione “base" del SUV è dotata di un singolo motore elettrico sull’asse posteriore da 200 kW (272 CV) e 290 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. L’autonomia WLTP arriva a 485 km. C’è poi quella con doppio motore e la trazione integrale in grado di offrire una potenza di 320 kW (435 CV) e 502 Nm di coppia. Per passare da 0 a 100 km/h in questo caso servono 5,5 secondi. L’autonomia è di 445 km. Per entrambe le varianti, la velocità massima è di 180 km/h. In corrente continua, per passare dal 30% all’80% servono 15 minuti.

PREZZI

La nuova Changan Deepal S05 sarà disponibile in Italia in 3 allestimenti con prezzi a partire da 36.990 euro.

Changan Deepal S05 RWD Pro: 36.990 euro

Changan Deepal S05 RWD Max: 39.990 euro

Changan Deepal S05 AWD Max: 42.990 euro

La casa automobilistica copre l’auto con una garanzia di 7 anni o 160.000 km. La parte elettrica è coperta per 8 anni o 200.000 km.

IN FUTURO ANCHE PLUG-IN

In Europa, Changan intende lanciare otto modelli nei prossimi tre anni e costruire una rete di oltre 1.000 concessionari entro il 2030, investendo 2 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’Italia, l’obiettivo è quello di arrivare a disporre di circa 100 concessionarie. Nel 2026 sono attese altre due ulteriori novità e cioè le versioni Plug-in dei modelli S07 e S05.