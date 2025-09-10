Changan Deepal S05, il nuovo SUV elettrico debutta al Salone di Monaco. Presto anche in Italia

Al Salone di Monaco sono presenti diverse case automobilistiche cinesi tra cui Changan che ha presentato la nuova Deepal S05 che andrà ad affiancare la Deepal S07. In entrambi i casi si tratta di SUV elettrici già commercializzati da tempo in Cina solamente sotto il marchio Deepal, mentre nel Vecchio Continente saranno proposti direttamente attraverso Changan. Deepal S05 è un modello al cui interno c’è un po’ di Italia dato che è frutto del lavoro del Centro Design di Torino. Il SUV ha dunque una forte caratterizzazione europea e al suo progetto ha lavorato anche il Centro Ricerca e Sviluppo di Birmingham.

DEEPAL S05: CARATTERSTICHE TECNICHE

PREZZI

Changan Deepal S05. Il SUV si caratterizza per offrire linee pulite ed un frontale chiuso dotato di fari allungati e dalle forme sottili. Le maniglie delle portiere sono a filo della carrozzeria e al posteriore troviamo uno spoiler alla fine del tetto e gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Per quanto riguarda invece l’, lo stile appare minimalista come va di moda oggi. Niente quadro strumenti dietro al volante ma solo unche serve anche per gestire le funzionalità dell’infotainment. Il selettore della trasmissione si trova dietro al volante e non manca nemmeno nel tunnel centrale il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Iloffre una capacità die c’è pure un frunk da 159 litri.Per quanto riguarda il powertrain, in Europa la Changan Deepal S05 adotta una. La versione “base" del SUV è dotata di un singolo motore elettrico sull’asse posteriore dae 290 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. L’autonomia WLTP arriva a. C’è poi la versione con doppio motore e la trazione integrale in grado di offrire una potenza die 502 Nm di coppia. Per passare da 0 a 100 km/h in questo caso servono 5,5 secondi. L’autonomia è di. Per entrambe le varianti, la velocità massima è di 180 km/h.

In Germania, i prezzi sono compresi tra i 38.990 euro e i 44.990 euro.

PRESTO IN ITALIA

Changan arriverà anche in Italia. Il marchio cinese ha fatto sapere che intende arrivare a commercializzare le sue vetture anche sul nostro mercato e si partirà proprio dai SUV elettrici Deepal S05 e Deepal S07. Non bisognerà attendere molto perché si parla del primo trimestre del 2026. Successivamente arriveranno anche modelli con altre motorizzazioni per accontentare le esigenze del mercato italiano. Il listino dei SUV elettrici per il nostro mercato non è ancora stato comunicato. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi.