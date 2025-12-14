Changan Deepal S07 si presenta in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo SUV elettrico

Un nuovo marchio auto cinese punta a ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato auto italiano. Si tratta di Changan che ha piani ambiziosi di crescita in Europa dato che intende lanciare otto modelli nei prossimi tre anni e costruire una rete di oltre 1.000 concessionari entro il 2030, investendo 2 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’Italia, l’obiettivo è quello di arrivare a disporre di circa 100 concessionarie. Uno dei primi modelli ad arrivare sul nostro mercato sarà la Deepal S07 di cui adesso conosciamo il prezzo.

DEEPAL S07: SPECIFICHE TECNICHE

Changan Deepal S07 è un SUV elettrico lungo 4,75 metri e con un passo di 2,9 metri. C’è un po’ di Italia in questo modello in quanto il design è stato sviluppato presso il centro stile di Rivoli, nel torinese. Il SUV si caratterizza per offrire linee pulite ed un frontale chiuso dotato di fari allungati e dalle forme sottili. L’abitacolo offre invece uno stile minimalista, come va di moda oggi. Ovviamente non manca la tecnologia. Niente strumentazione digitale e al suo posto un maxi display centrale da 15,6 pollici dell’infotainment da cui poter gestire tutte le funzionalità della vettura. C’è anche un head-up display.

Ad alimentare l’infotainment il chip Snapdragon 8155 e sono presenti pure gli aggiornamenti OTA. Ovviamente il SUV presenta una completa dotazione di sistemi ADAS. Per il bagagliaio a disposizione ci sono 510 litri che possono salire a 1.385 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è pure un frunk anteriore da 125 litri comodo per riporre i cavi per la ricarica. Il SUV propone anche un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo.

E il powertrain? Changan Deepal S07 è dotato di un singolo motore elettrico da 160 kW alimentato da una batteria con una capacità di 79,97 kWh. La casa automobilistica dichiara un’autonomia di 475 km secondo il ciclo WLTP. La velocità massima arriva a 180 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,9 secondi. E la ricarica? La casa automobilistica dichiara un tempo di circa 35 minuti per passare dal 30% all’80% della carica in corrente continua. In corrente alternata, invece, si potrà rifornire fino ad una potenza massima di 11 kW.

PREZZO

Quanto costa la nuova Changan Deepal S07 in Italia? Unico allestimento per un prezzo di 44.990 euro. Changan offre una garanzia di 7 anni/160.000 km sulle auto e 8 anni/200.000 km sulla batteria.