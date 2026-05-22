Ram ritorna con il Rumble Bee, motore V8 fino a 777 CV

Il brand statunitense di proprietà di Stellantis, specializzato nella produzione di pick-up e veicoli commerciali leggeri e pesanti, ha preso origine dalla leggendaria gamma Dodge Ram, da cui deriva il nome. Il tratto distintivo? Il motore V8 che ora rimbomba anche nel nuovo sotto marchio Rumble Bee con tre diversi modelli destinati a lasciare un segno sul mercato americano.

Il top di gamma è l’SRT, un mastodontico pick-up ribassato e con passo più corto con motore 6.2 da 777 CV. SRT sta per Street and Racing Technology e rappresenta la divisione interna ad alte prestazioni del brand. Un chiaro richiamo all’SRT-10, il pick-up degli anni 2000 equipaggiato con l’8.3 V10 della Dodge Viper. Il Ram 1500 Rumble Bee SRT dispone di un altrettanto potente 6.2 V8 Hemi Hellcat con compressore volumetrico lo stesso del TRX che in questa configurazione eroga 777 CV e 922 Nm di coppia massima.

Performance da urlo

Chi sceglierà il top di gamma della Rumble Bee potrà contare su una accelerazione da 0 a 100 km/h di appena 3,4 secondi, mentre il quarto di miglio è coperto in appena 11,6 secondi con una velocità d’uscita di circa 187 km/h. La top speed? Ben 274 km/h, un dato che se dovesse essere confermato con un test oscurerebbe il primato storico della Dodge Ram SRT-10. Vanterebbe il launch control, il differenziale elettronico E-Spool per le partenze da drag race e gli ammortizzatori Bilstein semi-attivi.

Rigoroso il cambio automatico rinforzato TorqueFlite 8HP95, associato a una trazione integrale permanente con una modalità dedicata a trazione posteriore. Non mancano le alternative con un più umano V8 Hemi Eagle da 5,7 litri per l’entry level della gamma Rumble Bee. La potenza raggiunge i 395 CV e 556 Nm di coppia, sufficienti per uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e per completare il quarto di miglio in 14,6 secondi.

Le caratteristiche del Rumble Bee 392

Il modello vanta 470 CV e 617 Nm, offrendo una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, comprendo in 13,2 secondi il quarto di miglio. Tra la 392 e la SRT trova collocazione il Rumble Bee 392 Track Pack, nata per la guida sportiva con il differenziale elettronico E-Spool, sospensioni tarate per un sano divertimento e a una modalità Track specifica.

Il segreto? Quad Cab e il cassone corto, offrendo un passo più corto e una lunghezza complessiva di circa 33 cm rispetto a un classico Ram 1500. La lunghezza si attesta sui 5,58 metri, mentre la larghezza raggiunge ben 2,24 metri. Con carreggiate allargate di 17 cm e una rigidità superiore al posteriore, le versioni più pepate possono ridurre l’assetto di circa 3,8 cm per offrire performance top in pieno controllo.

Spiccano prese d’aria più ampie, splitter anteriore, spoiler posteriore e pneumatici di dimensioni esagerate. Le varianti 392 Track Pack e SRT vanano gommoni posteriori larghi 325 mm su cerchi da 22", mentre è Brembo a firmare l’impianto frenante con dischi anteriori da 409 mm e pinze a sei pistoncini. Gli interni sono moderni con display per l’infotainment fino a 14,5", head-up display e un impianto audio Harman Kardon da 19 altoparlanti con subwoofer dedicato. Arriverà entro fine anno negli Stati Uniti col Rumble Bee da 395 CV, mentre le versioni 392 e SRT saranno in strada nel corso della prima metà del 2027.