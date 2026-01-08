Parte la Super Rottamazione Opel: Corsa da 13.450 euro grazie agli incentivi

L’ultima campagna di incentivi statali è sostanzialmente terminata e a quanto pare non arriveranno altri Ecobonus. In un mercato auto italiano molto complesso, per spingere sulle vendite, Opel ha deciso di lanciare la campagna promozionale “Super Rottamazione Opel“. Come funziona? La casa automobilistica spiega che alla base di questa promozione c’è la volontà di “democratizzare l’accesso a tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti, offrendo ad ogni automobilista la possibilità di rinnovare il proprio veicolo alle migliori condizioni di mercato“. Insomma, la casa automobilistica lancia una sua campagna di incentivi che prevede un unico requisito e cioè quello di una vettura da rottamare. Invece, niente vincoli legati al reddito ISEE o al comune di residenza.

L’OFFERTA SU OPEL CORSA

In particolare, l’iniziativa della casa automobilistica punta molto su Corsa, che grazie alla Super Rottamazione Opel viene proposta al prezzo d’ingresso di 13.450 euro con finanziamento (14.450 euro senza finanziamento). Le condizioni economiche del finanziamento? Ecco come comunicate da Opel e riguardano il modello base con motore benzina da 100 CV.

Corsa MY25 Edition 1.2 Benzina 100 cv, cambio manuale: Prezzo Listino (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 20.200 euro. Prezzo Promo 14.450 euro (oppure 13.450 euro oltre oneri finanziari, solo con finanziamento Scelta Opel). Anticipo 3.321 euro – Importo Totale del Credito 10.795 euro L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 13.668 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.721 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 26,99 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 10.176,17 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 11,49%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

INCENTIVI SU TUTTA LA GAMMA OPEL

La promozione non si limita, comunque, alla sola citycar. Infatti, gli incentivi valgono su tutta la gamma, anche per modelli come Opel Mokka, Frontera e Opel Grandland. Inoltre, tutte le motorizzazioni sono incluse negli incentivi Opel, dalle versioni termiche ad alta efficienza, motorizzazioni Hybrid e la gamma 100% Electric. La campagna è già attiva presso tutta la rete dei concessionari Opel in Italia.