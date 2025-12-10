Cerca

Incentivi auto elettriche 2025, ancora oltre 4.000 voucher da validare: click day prima di Natale?

Ad oltre 2 settimane dall'ultimo click day, risultano ancora diversi voucher non validati; prima di Natale potrebbe esserci un ulteriore click day

Filippo Vendrame
Pubblicato il 10 dic 2025

Come sta procedendo la validazione dei voucher degli incentivi auto elettriche 2025 erogati nel secondo e nel terzo click day del 22 e del 23 novembre? Stando a quanto possiamo leggere nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica predisposto per la gestione dell’Ecobonus, nel mentre in cui scriviamo ancora 4.405 voucher non sono stati validati, pari al 7,9% del totale. C’è ancora tempo poco meno di due settimane per la validazioni e quindi per l’abbinamento ad un ordine. In caso contrario, le risorse non utilizzate torneranno a disposizione. Ricordiamo, infatti, che i voucher generati per gli incentivi devono essere validati dalle concessionarie entro 30 giorni dall’erogazione, pena l’annullamento. Se avanzerà ancora qualcosa, prima di Natale potrebbe svolgersi un ulteriore breve click day.

Nei prossimi giorni capiremo meglio se non tutti i voucher saranno validati e se quindi avanzerà ancora qualcosa che il Ministero tornerà a mettere a disposizione. In tema incentivi auto, ricordiamo poi un dettaglio importante delle regole di cui poco si parla e cioè dell’obbligo di tenere la vettura incentivata almeno per 2 anni.

OBBLIGO DI PROPRIETÀ PER ALMENO 24 MESI

Il decreto ministeriale 08.08.2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che, per beneficiare del bonus, l’acquirente è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo incentivato per almeno 24 mesi. Si tratta di una misura introdotta per evitare che qualcuno provi a lucrare sugli incentivi. Il decreto non consente, pertanto, l’alienazione o il trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo prima di tale termine: in caso contrario, sarà l’acquirente (e non la concessionaria) a dover restituire l’incentivo percepito. La normativa è quindi semplice. Chi prova a fare il “furbetto” dovrà restituire l’importo ottenuto con gli incentivi.

Per le persone fisiche stiamo quindi parlando di 9.000 euro o di 11.000 euro in base all’ISEE di chi ha fatto domanda per l’Ecobonus. Il discorso non cambia anche per gli incentivi dedicati alle microimprese. In caso di vendita anticipata del veicolo elettrico acquistato con il bonus, bisognerà restituire allo Stato quanto ottenuto, una cifra che può arrivare anche a ben 20.000 euro. Insomma, obbligo di mantenimento della proprietà delle auto acquistate con gli incentivi 2025 per almeno 24 mesi. In caso contrario, il bonus si restituisce.

