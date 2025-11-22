Oggi ripartono gli incentivi auto elettriche 2025: scatta il nuovo click day

Ci siamo, gli incentivi auto elettriche 2025 ripartono oggi con un nuovo click day. A partire dalle ore 10, attraverso il portale online dedicato all’Ecobonus (cliccate qui) sarà possibile provare ad aggiudicarsi un nuovo voucher che nel caso delle persone fisiche darà diritto ad ottenere uno sconto di 9.000 euro o di 11.000 euro a seconda dell’ISEE. Oggi, infatti, inizieranno ad essere resi disponibili i fondi avanzati dalla prima tornata degli incentivi, cioè quanto collegato ai voucher che non sono stati validati.

Ricordiamo infatti che il regolamento degli incentivi auto 2025 prevede che il voucher, una volta ottenuto, debba essere validato dalla concessionaria entro 30 giorni dall’erogazione. Insomma, deve essere abbinato ad un ordine di una vettura. In caso contrario, il voucher si annulla automaticamente e i soldi tornano indietro per poter essere nuovamente utilizzati per erogare nuovi voucher.

QUANTI FONDI CI SONO?

Gli incentivi auto elettriche 2025 erano partiti il 22 ottobre e in poco più di un giorno i quasi 597 milioni di euro a disposizione di persone fisiche e microaziende sono stati tutti utilizzati. Complessivamente sono stati erogati 55.775 voucher. Stando a quanto si legge, nel mentre in cui scriviamo, sulla piattaforma online dedicata all’Ecobonus non sono stati validati 9.295 voucher, pari al 16,7%. Dunque, è avanzato un discreto tesoretto che darà a diverse persone e aziende una seconda possibilità per aggiudicarsi uno sconto per l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico.

QUANTO DURERANNO? UN NUOVO CLICK DAY

Visto quanto successo nella prima tornata dell’Ecobonus a fine ottobre, possiamo immaginare che i fondi avanzati andranno bruciati in pochissimo tempo. Gli interessati dovranno essere rapidissimi a cliccare perché verosimilmente si formeranno da subito lunghe code (virtuali). Da capire anche come saranno messi effettivamente a disposizione i fondi avanzati dei voucher non validati. Alcuni voucher erano stati infatti erogati il 23 ottobre e quindi teoricamente ci sarebbe ancora tempo oggi per poterli utilizzare. In ogni caso, ci si aspetta un nuovo click day.

NUOVI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: LE REGOLE

Ricordiamo a questo punto quali sono le principali regole dei nuovi incentivi auto 2025 e soprattutto quali sono i requisiti da soddisfare. C’è l’obbligo di residenza nelle aree urbane funzionali o FUA (Functional Urban Area). Cosa sono? Le FUA sono composte da una “City” di almeno 50 mila abitanti e dalla sua area di pendolarismo. Bisogna poi disporre di una vecchia vettura fino ad Euro 5 da poter rottamare. Inoltre, il nuovo modello che si intende acquistare non deve costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Infine, l’erogazione dell’Ecobonus è legata all’ISEE.

11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro

9.000 euro per chi ha un ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro

Per le microimprese, invece, il bonus coprirà fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20 mila euro.